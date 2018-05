Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Der zweite Höhepunkt

Am Donnerstag beginnt die Relegationsrunde zur Fußball-Regionalliga. FC 08 Villingens Gegner FK Pirmasens und FC Bayern Alzenau in der Analyse. Pirmasens-Trainer Peter Tretter sieht alle drei Mannschaften auf Augenhöhe

Fußball-Oberliga: Nach dem Südbadischen Pokalfinale wartet in den kommenden Tagen bereits der nächste Saison-Höhepunkt auf den FC 08 Villingen. In den Relegationsspielen für die Regionalliga Südwest treffen am Donnerstag zunächst die beiden Gegner der Nullachter, der FC Bayern Alzenau und FK Pirmasens, aufeinander. Auch wenn es sich beim „FC Bayern“ nicht um die berühmte Mannschaft mit Arjen Robben und Robert Lewandowski handelt, sondern „nur“ um den Klub aus Alzenau, so werden die Schwarzwälder in den beiden Aufstiegsspielen am Sonntag und dem darauffolgenden Mittwoch sicherlich nichts geschenkt bekommen.

Beim Spiel des Vizemeisters der Hessenliga gegen den Zweiten der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wird sich entscheiden, ob Villingen am Sonntag mit einem Heim- oder Auswärtsspiel beginnt. Gewinnt Pirmasens das Auftaktspiel in Alzenau oder gibt es ein Unentschieden, beginnen die Nullachter am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Alzenau. Gewinnen die Alzenauer die erste Partie, muss der FC 08 zunächst nach Pirmasens. Nur eine der drei Mannschaften steigt in die vierthöchste Spielklasse Deutschlands auf. Die Statistik macht Villingen Mut: In den letzten vier Jahren gelang den Oberligateams aus Baden-Württemberg dreimal der Aufstieg. Einmal kletterte der Bahlinger SC in die Regionalliga, zweimal der FC Nöttingen.

Der FC Bayern Alzenau schaffte erst am letzten Spieltag den Sprung auf Platz zwei. Da der TSV Lehnerz, der zuvor auf dem Relegationsplatz stand, beim Tabellenneunten FSC Lohfelden nicht über ein 3:3 hinauskam, sprang Alzenau, das zwar in Bayern liegt, jedoch in der Hessenliga antritt, auf Platz zwei. Punktgleich waren die beiden Mannschaften am Ende, der „kleine FCB“ setzte sich jedoch aufgrund des besseren Torverhältnisses durch. Mit 89 geschossenen Toren in 32 Spielen stellt Alzenau die zweitbeste Offensive der Liga, die auch am letzten Spieltag beim 6:0 gegen den SV Buchonia Flieden einwandfrei funktionierte. Bayern Alzenau stellt mit Can Cemil Oezer den besten Torschützen der Hessenliga, er traf in der abgelaufenen Saison 23 Mal.

Die Mannschaft aus Unterfranken war vor allem zuhause eine Macht. Von 16 Heimspielen verlor Alzenau nicht eine einzige Partie, zehn Spiele wurden gewonnen. Gut für Villingen: In der Auswärtstabelle liegt der FCB lediglich auf Platz vier. Die Nullachter treffen auf alle Fälle im EBM-Papst-Stadion auf den bayerischen Verein. Angesprochen auf den Gegner aus dem Schwarzwald, meinte Alzenaus Vorsitzender Andreas Trageser: „Ich kenne die Villinger Mannschaft nicht, was vor allem der geografischen Entfernung geschuldet ist. Wenn man in der Oberliga Zweiter wird, muss man eine starke Mannschaft haben. Am Ende wird die Tagesform entscheidend sein.“ Ähnliches weiß auch Alzenaus Trainer, Angelo Barletta, zu berichten und ergänzt: „Ich habe bisher lediglich erfahren, dass der FC 08 Villingen eine sehr spielstarke Mannschaft hat und im Pokalfinale unglücklich gescheitert ist.“

In der Spielklasse des zweiten Gegners von Villingen, der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, war das Rennen um die Meisterschaft schnell entschieden. Der FC Homburg setzte sich mit 96 Punkten aus 36 Spielen souverän durch. Spannender war der Kampf um Platz zwei. Pirmasens kam am Ende auf 79 Zähler und damit nur auf zwei Punkte mehr als die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern. Auch hier fiel die Entscheidung erst am letzten Spieltag. Pirmasens setzte sich nach 1:3-Rückstand beim FV Engers (13.) mit 5:3 durch und sicherte sich das Ticket für die Aufstiegsrunde. Die Pfälzer stellten, ebenso wie Alzenau, die zweitbeste Offensive der Liga und trafen in 36 Partien 97 Mal. Pirmasens stellte zudem mit nur 31 Gegentreffern die drittbeste Defensive.

Der Auswärtsgegner der Villinger steht in der Heimtabelle am Ende der Saison auf Rang drei und wurde in 18 Begegnungen zuhause dreimal geschlagen (zwei Unentschieden). Mit Dennis Krob stellt Pirmasens außerdem den zweitbesten Angreifer der Liga, der insgesamt 20 Mal getroffen hat. Peter Tretter ist seit mehr als fünf Jahren Trainer in Pirmasens. Bereits zweimal hat er Villingen beobachtet und sagt: „Das ist eine spielstarke Mannschaft mit einer sehr guten Offensive. Villingen steht zurecht auf Platz zwei. Ich schätze alle drei Mannschaften in der Relegation ähnlich stark ein und erwarte Spiele auf Augenhöhe.“

Jago Maric, Trainer des FC 08 Villingen, wird sich am Donnerstag die Begegnung in Alzenau anschauen. „Mit Alzenau habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt, Pirmasens habe ich bereits dreimal gesehen. Wir werden das Spiel so gut wie möglich analysieren. Allerdings kann man sich im Fußball noch so gut vorbereiten, manchmal passiert einfach etwas Unerwartetes“, so Maric. Wie unberechenbar Fußball sein kann, musste Liverpools Trainer Jürgen Klopp am vergangenen Samstag im Champions-League-Finale am eigenen Leib erfahren.