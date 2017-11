Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Damian Kaminski mit Doppelpack

Nullachter bezwingen SSV Reutlingen mit 2:1 Toren. 1200 Zuschauer sehen engagiertes Spiel

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SSV Reutlingen 2:1 (2:0). Dank eines Doppelpacks von Damian Kaminski besiegte der FC 08 Villingen den SSV Reutlingen verdient mit 2:1. Die Mannschaft von Trainer Jago Maric kletterte damit vor dem Spitzenspiel gegen den Drittplatzierten Neckarsulmer SU auf Rang zwei der Oberligatabelle.

Vor 1200 Besuchern, die trotz Regen und Temperatursturz den Weg in den Friedengrund gefunden hatten, hielten die von knapp 100 Schlachtenbummlern begleiteten Gäste zunächst gut mit. Die erste zwingende Torchance hatten aber die Nulllachter: Tevfik Ceylan brachte einen Eckball auf Pablo Gil, doch dessen Kopfball parierte der souveräne SSV-Torhüter Milan Jurkovic. Die Villinger zeigten fortan, warum sie in der Tabelle oben stehen: Zunächst hatte Damian Kaminski, von Kapitän Benedikt Haibt schön bedient, zwar noch leichte Probleme mit der Ballkontrolle, sorgte in der 25. Spielminute aber für die 1:0-Führung. Nach einer Ecke von Nedzad Plavci kam Kaminski mit dem Hinterkopf an den Ball und lenkte diesen unhaltbar für Jurkovic hoch oben in die rechte Torecke. Keine 120 Sekunden später klingelte es erneut im Gehäuse der Reutlinger. Eingeleitet wurde der blitzsaubere Konter von Gil. Haibt passte vor dem Tor uneigennützig quer auf Kaminski, der mit Hilfe des Innenpfostens zum 2:0 einschob und somit einen Doppelpack bejubeln durfte. Gegen Ende der ersten Halbzeit kamen die Gäste wieder etwas auf, aber nach einem Konter rettete FC 08-Innenverteidiger Dragan Ovuka gegen SSV-Offensivmann Dirk Prediger.

Der ehemalige Zweitligist aus Reutlingen kam sehr engagiert aus der Kabine und setzte gleich ein Ausrufezeichen. Nach einer Ecke wurde der Schuss von Luca Plattenhardt zunächst abgeblockt, aber dessen zweiter Versuch von Gästespieler Filip Milisic mit dem Kopf unhaltbar für Nullacht-Keeper Christian Mendes abgefälscht. Nur noch 2:1 in Minute 48.

Reutlingen verfügte nun über mehr Ballbesitz, die Nullachter verzeichneten derweil die klareren Chancen, doch die Feinjustierung fehlte: Zunächst scheiterte Cristian Giles nach feinem Zuspiel von Manuel Stark an Jurkovic (52.), dann wurde ein Schuss von Ceylan zur Ecke abgefälscht (58.) und schließlich verpasste der von Plavci auf die Reise geschickte Giles ebenfalls eine gute Möglichkeit (60.). Vier Minuten danach eine erneute Ecke für den FC 08: Plavci bediente Haibt, doch auch dessen Kopfball wollte einfach nicht ins Netz. So etwas rächt sich oftmals, zumal die Gäste drei neue Offensivkräfte auf den Platz schickten. Außer einer optischen Überlegenheit sprang jedoch nichts Zählbares heraus. Da die Nullachter ihrerseits die Konterchancen nicht kaltblütig genug ausspielten, blieb es beim 2:1. Der Villinger Jubel nach 94 Minuten war dennoch groß. Tore: 1:0 und 2:0 Kaminski (25. und 27.), 2:1 Filip Milisic (48.). Zuschauer: 1200. Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach)

FC 08 Villingen: Mendes – Stark (88. Niedermann), Ovuka, Gil (67. Bruno), Serpa – Wehrle, Haibt, Plavci (87. Morreale), Ceylan – Giles (75. Weißhaar), Kaminski

Trainerstimmen

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Wir haben sehr geduldig gespielt und sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Der Anschlusstreffer fiel sehr unglücklich. Wir hatten danach gute Kontermöglichkeiten, um frühzeitig die Partie zu entscheiden, waren aber nicht clever genug. Insgesamt haben wir leidenschaftlich gekämpft und uns den Sieg verdient, auch wenn es spielerisch keine Glanzleistung war.“

Andreas Rill (SSV Reutlingen). „Ein verdienter Erfolg für Villingen. Wir hatten uns einiges vorgenommen und wollten defensiv gegen die schnellen Villinger Angreifer gut stehen. Aber dies ist uns in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gelungen. Nach der Pause sind wir stärker geworden und kamen gleich zum Anschlusstreffer. Danach haben wir mächtig gedrängt, aber es gelang uns nicht, klare Torchancen herauszuspielen. Mit unserer Leistung in der zweiten Halbzeit war ich absolut einverstanden.“ (sum)