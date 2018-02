Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Beide Trainer in der Spielanalyse einig

FC 08 Villingen: Beide Trainer in der Spielanalyse einig

Nullachter mit Punkt in Oberachern zufrieden. Skeptische Blicke Richtung Wochenende

Fußball-Oberliga: Es kommt nicht allzu oft vor, dass beide Trainer gleichermaßen mit einem Ergebnis zufrieden sind – ja, dass sie sogar beinahe identische Worte finden. Nach dem 0:0 des FC 08 Villingen beim SV Oberachern war dies am Samstag der Fall: „Sehr zufrieden“, seien sie, gaben sowohl Mark Lerandy als auch FC 08-Coach Jago Maric zu Protokoll. Die weiteren Kernaussagen: kampfbetonte Partie, taktisch gut, Hauptsache, kein Gegentor kassiert. Die Fragezeichen vor der Begegnung waren indes auf dem Gesicht von Maric größer gewesen: Zu wenig hatte er aufgrund der witterungsbedingten Trainingsabstinenz im Friedengrund den Leistungsstand seiner Akteure einschätzen können. Dadurch, dass der Kunstrasen in Oberachern zudem sehr eng ist und sich die körperlich robusten Ortenauer Akteure auf diesem zuletzt gegen Pforzheim (5:0) prächtig hatten einspielen können, war die erfreute Miene des Villinger Trainers nach dem torlosen Unentschieden Derby verständlich.

Lob des Sportlichen Leiters: Auch der neue Sportliche Leiter der Nullachter, Alexander Thumer, lobte die Mannschaft: „Das haben die Spieler nach leichten Startschwierigkeiten klasse hinbekommen. Man muss wirklich den Hut ziehen.“ Angesichts der „schwierigen Zeit“ (Thumer) mit den schlechten Trainingsbedingungen gehe jeder Einzelne sehr gut mit der Situation um. Da für die nächsten Tage weiter eisige Kälte angekündigt ist, wird sich das Training trotz einer nochmaligen Räumung des Platzes wohl erneut primär im Sportstudio abspielen. Thumer: „Eventuell werden wir versuchen, noch mal eine Einheit in Empfingen zu absolvieren.“ Bezüglich der am Samstag anstehenden Partie gegen Ravensburg zeigte sich Thumer etwas in Sorge: „Nach momentanem Stand bin ich nicht optimistisch, dass das Spiel ausgetragen werden kann.“

Windeseile: Umso wichtiger, dass die Partie in Oberachern ausgetragen werden konnte. Sonniges Wetter und ein gut bespielbarer Platz machten die Rahmenbedingungen für die Akteure wie für die gut 70 mitgereisten Villinger Fans erträglich. Nach dem Schlusspfiff zeigte der Wind jedoch zunehmend seine Zähne und die im Freien stattfindende Pressekonferenz wurde im Wortsinne in Windeseile durchgezogen, ehe die frierenden Beteiligten ins Warme drängten.

Doppel-Comeback: Außer dem unter den Zuschauern weilenden Villinger Abwehrspieler Frederick Bruno („Ich muss mal die Stadionwurst probieren – dazu kommt man ja sonst bei einem Auswärtsspiel nie“), dessen Comeback noch geschätzte vier Wochen dauern dürfte, sind alle im Kader des FC 08 wohlauf. In den Schlussminuten gab nicht nur der langzeitverletzte Danilo Cristilli sein Punktspiel-Comeback, auch Pablo Gil, dessen Verletzung den Nullacht-Verantwortlichen zunächst großes Kopfzerbrechen bereitet hatte, kam noch für zwei Minuten ins Spiel. Für den Fall, dass die Begegnung gegen Ravensburg doch stattfindet, stünde der wichtige Defensivmann also auf jeden Fall parat und wäre ein Kandidat für die Startformation.

Balinger Coup: Im weiteren Oberliga-Spitzenspiel zwischen Neckarsulm und Balingen setzte sich das Team aus dem Zollernalbkreis mit 2:1 durch und baute die Tabellenführung auf drei Punkte aus. Positiver Nebeneffekt: Neckarsulm, bislang härtester Verfolger des FC 08, erlitt einen Dämpfer. In mittelbarer Schlagdistanz zu den Nullachtern sind aber so viele andere Mannschaften, dass das Motto von Jago Maric wohl auch weiterhin gelten sollte: „Wir schauen nur auf uns.“