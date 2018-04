Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Bei beiden Spaniern noch alles offen

Nullachter verhandeln mit Spielern. Personell gut gerüstet für Hammer-Monat April

Fußball-Oberliga: Erst seit fünf Wochen im Amt, bastelt FC 08 Villingens Sportlicher Leiter Mario Ketterer fleißig an der Mannschaft für die Zukunft. Ob die beiden Spanier Cristian Giles und Pablo Gil auch kommende Saison für den FC 08 Villingen spielen, ist Ketterer zufolge derzeit noch völlig offen.

„Wir stehen im permanenten Kontakt mit dem Berater von Cristian und Pablo“, so Ketterer. Eine Entscheidung soll nach intensiver Beratung mit allen Beteiligten – natürlich auch mit dem FC 08-Trainerteam – noch diese Woche fallen. „Man muss sich die Konstellation genau überlegen“, so Ketterer, der eine konkrete Tendenz nicht nennen konnte. Gil und Giles spielen seit Anfang dieser Saison beim FC 08. Gil verleiht der Defensive Sicherheit, und Giles hat im Sturm sein Torekonto auf elf Treffer in der Oberliga und neun im Pokal geschraubt.

Außerdem stehen die Verantwortlichen des FC 08 derzeit in Vertragsverhandlungen mit Torwart-Routinier Christian Mendes, mit Defensivmann Daniel Niedermann sowie mit Timo Wagner, der zuletzt eher in der Landesliga-Elf aufgeboten wurde. Ersatztorhüter Matthias Demmer möchte sich derweil beruflich verändern. Ketterer: „Wir versuchen aber auch hier, eine Lösung für kommende Saison zu finden.“

Personell sieht die Situation bei den Nullachtern zu Beginn des vorentscheidenden April sehr gut aus. Frederick Bruno trainiert schon wieder leicht mit, dürfte aber noch etwas Zeit brauchen, ehe er wieder eine Option für das Oberliga-Team ist. „Wir wollen nichts riskieren“, betont Ketterer. Stjepan Geng wurde am Samstag gegen Walldorf eingewechselt. Hier möchte man die Woche über beobachten, wie Geng seinen Fuß belasten kann. Bleibt noch Cristian Giles, der in der Halbzeit gegen Walldorf eine verhärtete Wade beklagte. Dass er in der zweiten Halbzeit draußen blieb, war aber eine reine Vorsichtsmaßnahme. „Es ist angesichts der Spielbelastung der nächsten Wochen extrem wichtig, dass wir einige Optionen haben“, so Mario Ketterer.

Hoffnung haben die Nullachter, dass der inzwischen reichlich ramponierte Rasen im ebm-papst-Stadion in den nächsten Tagen gewalzt wird und sich bis zum Derby gegen den Bahlinger SC am Mittwoch, 11. April, wieder in einem besseren Zustand präsentiert. „Der Kunstrasen im Friedengrund ist derzeit keine wirklich brauchbare Option für eine Oberliga-Partie“, wie der Sportliche Leiter meinte. Die Spieler würden, genauso wie die Zuschauer, begreiflicherweise das Stadion vorziehen.

Tabellarisch befindet sich der FC 08 Villingen inzwischen wieder auf Platz drei, einen Punkt hinter dem FSV Bissingen, der am Ostermontag in Reutlingen mit 2:3 unterlag und nun bereits drei Partien mehr ausgetragen hat als die Nullachter. Die TSG Balingen sicherte ihren Platz an der Tabellenspitze indes mit einem 3:0-Erfolg in Spielberg ab.

Alfons Higl verlässt Bahlingen

Während bei den Villingern die Trainerposition mit Jago Maric gewissermaßen in Stein gemeißelt ist, besteht andernorts in der Oberliga Klärungsbedarf: Ramon Gehrmann, Coach des Viertplatzierten Freiberg, hat seinen Vertrag bei den Württembergern um ein Jahr verlängert.

Der ehemalige Profi Alfons Higl wird hingegen zum Saisonende den Bahlinger SC verlassen. Er wolle es noch einmal im Profibereich versuchen, sagte der 53-Jährige, der als Assistent von Armin Veh 2007 mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister wurde. Zudem hatte Higl als Grund für sein Aus die schwierige Doppelrolle als Trainer und gleichzeitiger Vater von Felix Higl, der beim BSC Spieler ist, genannt. Ein Nachfolger steht bei den Kaiserstühlern derzeit noch nicht fest.

