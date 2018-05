Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Aufstiegsrunde im Hinterkopf

Nullachter erwarten Oberliga-Schlusslicht Weinheim. Nedzad Plavci und Daniel Wehrle fallen verletzt aus

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – TSG Weinheim (Samstag, 15.30 Uhr). Vor der weitgehend bedeutungslosen letzten Heimpartie des FC 08 Villingen gegen den Tabellenletzten aus Weinheim gibt es weitere Hiobsbotschaften für die Nullacht-Fans: Nedzad Plavci hat sich den Zeh gebrochen und bei Daniel Wehrle ist im Pokal-Finale gegen Linx eine alte Knöchelverletzung wieder aufgebrochen. „Gegen Weinheim werden wohl eher Spieler zum Einsatz kommen, die bisher noch nicht so viel gespielt haben“, sagt Nullacht-Trainer Jago Maric. Dazu dürften eher wenige Akteure aus der U23 kommen, denn die Landesliga-Mannschaft bestreitet am Sonntag die wichtige Partie gegen den FC Schonach.

Gegen den bereits feststehenden Absteiger Weinheim geht es für die Nullachter, die den zweiten Platz schon sicher haben, zunächst mal um Frustkompensation nach der 1:2-Niederlage im Pokalfinale gegen den SV Linx und außerdem darum, sich für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga einzuspielen. Hier müssen die Nullachter am 3. Juni erstmals ran.

Ein kleines Ziel hat Maric am Samstag auch noch: Der FC 08 möchte seine bislang schon jetzt beste Oberliga-Saison auch als erfolgreichstes Heimteam beenden. Dies wäre bei einem Dreier gegen Weinheim mit dann 42 Heimpunkten der Fall, während Meister TSG Balingen bislang 38 Zähler im heimischen Stadion erzielt hat und am Samstag zuhause gegen den SV Spielberg antritt.

Weitaus größere Sorgen bereiten dem Trainerteam die Verletzungen von Nedzad Plavci, der sich bereits in Neckarsulm den Zeh brach und in Lahr nur mit schmerzstillender Spritze auflaufen konnte, wie jetzt bekannt wurde. Gegen Weinheim steht Plavci keinesfalls zur Verfügung. Ob es für die Aufstiegsrunde reicht, bleibt abzuwarten. Geschont wird definitiv auch Daniel Wehrle aufgrund seiner Knöchelverletzung.

Für Aufsteiger Weinheim geht es schon seit vielen Wochen um nichts Entscheidendes mehr. Da den Nordbadenern schon vor der Runde die meisten Stammkräfte von der Fahne gingen, waren sie in der Oberliga nur bedingt konkurrenzfähig und zieren mit 13 Zählern und einem Torverhältnis von minus 64 das Tabellenende. Nun soll möglichst schnell der Wiederaufbau in der Verbandsliga gelingen. Nach Villingen reist die TSG ohne ihren bereits in Urlaub befindlichen Trainer Christian Schmitt. „Mit Würde verabschieden“ laute das Motto für die Partie in Villingen, so die TSG Weinheim.

Für den FC 08 ist es derweil kein Abschied, sondern eine Werbemöglichkeit für die Aufstiegsrunde. Am Donnerstag (31. Mai) beginnt diese mit der Partie der beiden Konkurrenten aus Hessen (Lehnerz oder Alzenau) und Rheinland-Pfalz (Pirmasens), am Sonntag, 3. Juni, und Mittwoch, 6. Juni, greifen dann die Villinger ein. Wann man zuhause und wann auswärts antritt, klärt sich erst am kommenden Donnerstag.