Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Auch der Gegner zollt Respekt

Nullachter überzeugen auch in Bissingen. Abwehrchef Pablo Gil wird am Montag operiert

Fußball-Oberliga: Wenn einige schon fast enttäuscht sind, wenn der FC 08 Villingen beim Meisterschaftsfavoriten „nur“ einen Punkt holt, sagt das viel aus über die derzeitige Leistungsstärke des Oberliga-Aufsteigers. Auch Bissingens Trainer Andreas Lechner räumte nach dem 1:1 ein, sein Team hätte sich nicht beschweren dürfen, wäre es als Verlierer vom Platz gegangen. Insbesondere in Halbzeit zwei nach dem Ausgleich des starken Tevfik Ceylan waren die Nullachter die klar dominierende Mannschaft. Einzig bei der Chancenverwertung sollte das Team von Trainer Jago Maric noch einmal nachjustieren.

Ungewohnter Untergrund: Erstaunt reagierten die Verantwortlichen des FC 08, als sie am Donnerstag eine Nachricht aus Bissingen erreichte, dass die Partie auf Kunstrasen stattfinden müsse. Bei der Besichtigung des Hauptplatzes vor Ort wurde schnell klar, warum. Mehrere Löcher verunstalteten das Spielfeld. Die Partie auf Rasen auszutragen, wäre tatsächlich nicht sinnvoll gewesen, weshalb die Stadt Bietigheim-Bissingen den Platz kurzerhand sperrte. Der FSV berät nun mit der Stadt, wie und wann das Problem behoben werden kann. Bis auf Weiteres wird der Vorjahres-Vizemeister seine Heimspiele jedenfalls weiter auf Kunstrasen austragen. Spätestens, wenn für die Bissinger das angestrebte Ziel, Regionalliga, Tatsache würde, sollte ohnehin auf der Anlage nachgerüstet werden.

Viel Lob: Villingens Trainer Jago Maric war nicht der Einzige, der seiner Mannschaft nach dem starken Auftritt ein „Riesenkompliment“ machte. Auch die Bissinger waren voll des Lobes über die Leistung des Gastes. „In der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner fast eingeschnürt“, staunte FC 08-Geschäftsführer und Sportvorstand Gaetano Cristilli. Besonders die Konstanz des Teams seit Saisonbeginn sei erstaunlich. Dies auch vor dem Hintergrund, dass mit Pablo Gil und Benedikt Haibt (von Danilo Cristilli ganz zu schweigen) drei Spieler nun schon seit etlichen Wochen verletzt fehlen. Haibt wird übrigens der Erste sein, der dem FC 08 wieder zur Verfügung steht, denn er ist bereits ins Mannschaftstraining eingestiegen. Die samstägliche Partie gegen die TSG Balingen dürfte für ihn gleichwohl eher zu früh kommen.

Doch ein Eingriff: Lange herrschte Unklarheit, wie die Verletzung von Pablo Gil nun zu behandeln sei. Jetzt steht fest: Es wird einen operativen Eingriff geben, allerdings einen eher kleinen. Die Arthroskopie geht am kommenden Montag über die Bühne. Danach hat der spanische Neuzugang mindestens zwei Wochen Trainingsverbot – abgesehen vom Fahrradfahren im Sportstudio. „Wenn es optimal läuft, könnte Pablo in vier Wochen wieder einsatzfähig sein. Allerdings gibt es dafür keine Gewähr“, so Gaetano Cristilli. Bislang wurde das Fehlen des Abwehrchefs gut kompensiert – der nächste Gegner Balingen ist allerdings erneut ein Hochkaräter. Aufgrund der guten Form beider Kontrahenten rechnet Cristilli am Samstag zum Derby mit mindestens 1500 Besuchern.

Versammlung: Am Mittwoch, 27. September, steht die Jahreshauptversammlung des FC 08 an. Thema wird unter anderem die Entwicklung der VIP-Plätze auf der Haupttribüne sein. Präsident Leo Grimm möchte hierzu ein Konzept vorstellen, über das die Versammlung abstimmen wird. Falls die Mitglieder zustimmen, sollen die 160 VIP-Plätze bis kommenden Sommer zur Verfügung stehen. Auch in Sachen generelle Sanierung des Stadions – zum Beispiel im Kabinentrakt – gibt es Pläne: Hier ist primär die Stadt Villingen-Schwenningen gefragt. „Es gibt gute Kontakte und wir sind recht optimistisch“, sagt Gaetano Cristilli.