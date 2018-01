Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: "Alles ist machbar"

Vorort-Termin im Villinger Friedengrund. Stadion auf Regionalliga-Tauglichkeit geprüft

Fußball: Als Tabellenzweiter der Fußball-Oberliga hat der FC 08 Villingen gute Chancen, den Aufstieg in die Regionalliga Südwest perfekt zu machen. Um in dieser Liga mitspielen zu dürfen, muss das Stadion allerdings bestimmte Anforderungen erfüllen. Diesen Ansprüchen genügt die Anlage im Friedengrund derzeit nicht: „Im jetzigen Zustand wäre kein Regionalliga-Spiel möglich“, sagt FC 08 Villingens Geschäftsführer Gaetano Cristilli.

Um das EBM-Papst-Stadion persönlich in Augenschein zu nehmen, machte sich Felix Wiedemann in seiner Funktion als Regionalliga-Beauftragter am Dienstagmorgen von Karlsruhe auf den Weg nach Villingen. Dort traf er sich am Vormittag mit Vertretern des Vereins, der Stadt und der Polizei: Bürgermeister Detlev Bührer, Hochbauamtsleiter Dieter Kleinhans, Friedrich Mey vom Baurechtsamt, Thomas Barth von der Polizei und FC 08-Geschäftsführer Gaetano Cristilli.

Thema der Besichtigung waren die Auflagen für einen Stadionausbau, die erforderlich sind, um einen Spielbetrieb in der Regionalliga zu ermöglichen. Dazu zählen die Einrichtung eines eigenen Gästebereichs inklusive Kasse, Toilettenanlagen und Verpflegung, eine Flutlichtanlage mit einer Stärke von 400 Lux sowie eine Abtrennung des Sportplatzes vom Zuschauerbereich. Erst nach Umsetzung dieser baulichen Maßnahmen kann eine Spielberechtigung für die Regionalliga erteilt werden.

Als die Besichtigung kurz nach 12 Uhr vorüber war, zog Cristilli ein positives Fazit. „Es war ein sehr guter Vorort-Termin. Wir haben einiges durchgesprochen. Was die Voraussetzungen für die Regionalliga-Tauglichkeit des Stadions betrifft, hat uns die Stadt jegliche Unterstützung zugesagt. Alles ist machbar.“

Die Regionalliga Südwest wird in den kommenden Wochen eine Prioritätenliste mit Zeitplan erstellen, bis zu welcher Frist welche konkreten Einzelmaßnahmen umgesetzt sein müssen. Welche Maßnahmen bis zum ersten Spieltag zwingend umgesetzt sein müssen und wie hoch die Kosten dafür sind, kann anschließend ermittelt werden.

Testspiel in Zimmern: SV Zimmern – FC 08 Villingen (heute, Mittwoch, 19 Uhr). Nach dem gelungenen Trainingslager in Oberharmersbach mit dem 11:0-Erfolg gegen den gastgebenden SVO testet Oberligist FC 08 Villingen heute in Zimmern bei einem weiteren Landesligisten. Bei den Württembergern dürfte das Ergebnis zweifelsohne knapper ausfallen, auch wenn das Resultat nicht im Mittelpunkt steht. Bis auf Frederick Bruno und Torhüter Matthias Demmer (Knöchel) beklagt FC 08-Trainer Jago Maric keine Verletzten. Noch keine Entscheidung ist über die Verpflichtung des kroatischen Torhüters Luka Bolatek gefallen, der ebenfalls am Wochenende im Trainingslager dabei war. „Wir werden nichts überstürzen und haben auch noch zwei, drei andere Überlegungen“, so Maric.

Erleichterung herrscht derweil im Lager der Nullachter, weil die Sperre für Nedzad Plavci nach dessen roter Karte beim Hallenturnier in Tuttlingen nur zwei Wochen beträgt. Damit fehlt Plavci zwar heute in Zimmern und am Sonntag bei einem weiteren Testspiel in Rielasingen (Verbandsliga), kann danach aber wieder für den FC 08 auf Torejagd gehen.