Regionalsport Schwarzwald FC 08 Trainer Redzepagic: "Die Kugel muss einfach mal ins Tor fallen"

Villinger C-Junioren wollen ersten Dreier. Optimismus auch bei anderen Jugendteams des FC 08

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: SG Wittnau – FC 08 Villingen (Sonntag, 14 Uhr). (ms) „Mit drei Zählern nach zwei Spielen sind wir nicht zufrieden. Jetzt laufen wir in der Tabelle schon hinterher und müssen Punkte aufholen", sagt Villingens A-Jugendtrainer Emanuele Ingrao. Gelegenheit zur Aufholjagd bietet sich am Sonntag im Breisgau. „Die Wittnauer kenne ich noch nicht, aber das ist auch gut so. Ich konzentriere mich nur auf meine Mannschaft. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen“, so der Trainer. Bis auf Alex Müller sind alle Spieler an Bord. Ingrao: „Wir haben einen großen Kader. Einige zeigen im Training gute Leistungen und haben Chancen auf einen Einsatz.“

B-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SV Sinzheim (Samstag, 15.30 Uhr). Nach dem Spielabbruch am vergangenen Samstag in Singen, wo die Nullachter durch ein Tor durch Sacir Alimanovic mit 1:0 führten, ist noch unklar, wann die Partie nachgeholt wird. „Wir haben zwei Termine vorgeschlagen, müssen aber auf die Antwort des Verbands warten“, erklärt Mustafa Gürbüz. Das Villinger Trainerteam um Gürbüz, Tevfik Ceylan und Luis Silva legt den Fokus deshalb ganz auf den nächsten Gegner. „Sinzheim hat Pfullendorf geschlagen. Das ist ein starker Gegner. Wir werden sehr gut vorbereitet sein“, kündigt Gürbüz an. Die Elf soll mit der richtigen Einstellung in die Partie gehen. „Wir nehmen alle Gegner ernst. Grundsätzlich gilt: Je stärker der Gegner, desto besser“, schmunzelt der Übungsleiter.

C-Junioren Oberliga: FC 08 Villingen – SV Waldhof Mannheim (Sonntag, 13 Uhr). Mit einem Punkt und 0:3 Toren fällt die Startbilanz bei der Villinger U15 nach zwei Spieltagen durchwachsen aus. „Wir müssen einfach mal gewinnen“, sagt FC 08-Trainer Haris Redzepagic. Die Nullachter gehen ungeachtet des letzten Tabellenplatzes mit breiter Brust in das Duell gegen einen der Topfavoriten auf den Aufstieg. „Wir sind in der Oberliga angekommen. Jetzt muss endlich mal der Ball ins Tor fallen, dann platzt auch bei uns der Knoten. Gegen Mannheim müssen wir in der Offensive den Schalter umlegen“, fordert der Villinger Coach. Um diesen Schalter zu finden, könnte ein guter Start in die Partie helfen. Redzepagic: „Wichtig wird sein, dass wir früh in Führung gehen. Egal wie, Hauptsache die Kugel geht ins Tor.“

C-Junioren Verbandsliga: SG DJK Donaueschingen – SC Konstanz/Wollmatingen (Samstag, 14 Uhr, DJK-Sportpark) (cl) Der Saisonstart der Grün-Weißen verlief spielerisch gut, doch die Punkte fehlen. DJK-Coach Andreas Vöckt: „Die bessere Personalsituation, die jüngsten Gespräche und die Aufbruchstimmung in der Mannschaft machen Hoffnung." Vöckt hat den Fokus unter der Woche darauf gelegt, die Mannschaft auf die höhere Professionalität in der Liga einzustellen. Erstmals in dieser Saison kann Vöckt personell aus den Vollen schöpfen.