FC 08-Trainer Maric zufrieden mit Pokal-Auslosung

Villingen erwartet im Verbandspokal SV Kuppenheim. Auch in der Oberliga läuft es bestens

Fußball-Oberliga: Dass ein 4:0-Auswärtssieg des FC 08 Villingen als „Pflichtaufgabe“ eingestuft würde, hätte vor der Saison wohl kaum einer für möglich gehalten. Genauso war es aber am Samstag bei der TSG Weinheim: Die Nullachter konnten es sich sogar leisten, in Halbzeit zwei die Zügel schleifen zu lassen und das Ergebnis zu verwalten. Zu deutlich war der Klassenunterschied bei den überforderten Bergsträßlern. Den Villingern war es egal: Drei Punkte, vier Tore und der Sprung an die Tabellenspitze, nachdem die Partie der TSG Balingen in Spielberg witterungsbedingt abgesagt werden musste. Derweil richtet Trainer Jago Maric sein Augenmerk bereits auf das letzte Spiel des überaus erfolgreichen Jahres. In Pforzheim müssen sich die Nullachter am Samstag auf mehr Widerstand gefasst machen.

Entschuldigung: Dass sich ein Trainer beim gegnerischen Team für die Leistung seiner Mannschaft entschuldigt, ist im Fußball selten. Christian Schmitt, Coach der TSG Weinheim, tat es am Samstag dennoch: „Wir waren überfordert und es tut mir leid für die Villinger. Für ein Trainingsspiel war die Anreise doch etwas lang.“ Außerdem verriet Schmitt: „Wir planen bereits für die Verbandsliga. Wenn unser Kader zusammen bleibt und es Perspektiven gibt, mache ich wohl weiter.“

Zuschauerflaute: Lediglich 85 Zuschauer wurden am Samstag im ehrwürdigen Sepp-Herberger-Stadion gezählt, etwa die Hälfte davon aus Villingen. „Das Interesse ist momentan nicht sehr groß an unserer Mannschaft“, meinte Schmitt. Die TSG Weinheim feierte in der vergangenen Saison zwar die Meisterschaft in der Verbandsliga Nordbaden, brach dann aber komplett auseinander, weil es im Verein unterschiedliche Vorstellungen über die finanziellen Möglichkeiten gab. Angesichts der Finanzlage und des akuten Spielerschwundes musste sich die TSG in unteren Spielklassen bedienen, um einen Oberligakader auf die Beine zu stellen. Angesichts der sportlichen Chancenlosigkeit kamen die Nordbadener bislang im Schnitt bei Heimspielen in dieser Saison lediglich auf 160 Besucher, Tendenz sinkend.

Gute Stimmung: Ob der FC 08 Villingen den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters für sich beanspruchen kann, wird sich am 9. Dezember entscheiden, wenn die Balinger Partie in Spielberg nachgeholt werden wird. So oder so dürften die Nullachter bei nunmehr 38 Punkten über das Abstiegsgespenst nur lachen. In der Torschützenliste hat Nedzad Plavci mit seinen beiden Treffern vom Samstag seinen zweiten Platz mit nunmehr 14 Toren verteidigt. Spitzenreiter ist Marcel Sökler (SGV Freiberg) mit stolzen 18 Treffern.

Halbfinale gegen Kuppenheim: Am Montag wurde in der Geschäftsstelle des Südbadischen Fußballverbandes das Pokal-Halbfinale ausgelost: Dabei hatten die Nullachter Losglück. Villingen empfängt den Verbandsligisten SV Kuppenheim, während der SV Linx zum FC Denzlingen reisen muss. Die Halbfinals sind voraussichtlich am Dienstag, 27. März und Mittwoch, 28. März.

FC 08-Trainer Jago Maric zeigte sich zufrieden mit dem Los: „Wir wollten ein Heimspiel und wir haben es bekommen. Das ist gut.“ Ein Selbstläufer sei diese Begegnung aber nicht: „Wir werden alles geben müssen, wollen aber unbedingt wieder ins Finale einziehen.“ Kuppenheim belegt derzeit Platz 16 in der Verbandsliga-Tabelle. Sollte seine Mannschaft sich auch Ende März noch in einer so guten Verfassung präsentieren wie derzeit, sei er optimistisch, so Maric. „Wir freuen uns auf die Partie, konzentrieren uns jetzt aber erst einmal wieder auf die Liga und das Spiel in Pforzheim.“