Regionalsport Schwarzwald FC 08-Trainer Jago Maric: "Wir haben keine Angst vor Offenburg"

Nullachter haben im Pokal-Viertelfinale erstmals Heimvorteil

Fußball, südbadischer Pokal, Viertelfinale: (ms) Nach drei Auswärtspartien in Folge bescherte die Viertelfinal-Auslosung am Mittwoch dem Oberligisten FC 08 Villingen das erste Heimspiel in dieser Pokalrunde. Die Nullachter treffen auf eigenem Platz auf den Offenburger FV, der in der Verbandsliga den vierten Tabellenplatz belegt. FC 08 Villingens Trainer Jago Maric zeigte sich mit dem Los zufrieden. „Das Wichtigste ist, dass wir zu Hause spielen. Im Pokal kann jeder jeden schlagen, daher gibt es auch in diesem Topspiel keinen Favoriten. Wir haben keine Angst vor Offenburg. Unser Ziel ist es, den Pokal zu gewinnen. Daher ist es gut, wenn wir schon jetzt gegen die starken Gegner antreten.“

Die weiteren Viertelfinal-Paarungen lauten wie folgt: Das Überraschungsteam, der SV Oberschopfheim aus der Kreisliga A, empfängt den derzeitigen Tabellenführer der Verbandsliga Südbaden, den SV Linx. Der SC Pfullendorf muss als einziger verbliebener Landesligist zum Verbandsligisten FC Denzlingen reisen. Zum Verbandsliga-Duell kommt es zwischen dem SV 08 Kuppenheim und dem FV Lörrach-Brombach. Das Viertelfinale ist auf Mittwoch, 1. November (Beginn: 14 Uhr), terminiert.

Für die Paarung des FC 08 Villingen gegen den Offenburger FV steht allerdings noch kein konkreter Spieltermin fest, da für den OFV am 1. November aktuell noch ein Verbandsliga-Spiel angesetzt ist.