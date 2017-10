Regionalsport Schwarzwald FC 08-Trainer Jago Maric: Unser schlechtestes Saisonspiel

FC 08 Villingen lässt in Backnang vieles vermissen. Kurzeinsatz von Pablo Gil einziger Lichtblick

Fußball-Oberliga: Ein Wochenende durfte der FC 08 Villingen den Platz an der Sonne genießen, um die Tabellenführung sogleich wieder an die TSG Balingen abzugeben. Nach der 0:1-Niederlage in Backnang ärgerte sich FC 08-Trainer Jago Maric insbesondere über die ersten 30 Minuten: „Darüber wird noch zu reden sein.“ Während die Gastgeber nach fünf verlorenen Partien in Folge rannten, kämpften und grätschten, ließ es mancher Nullachter-Spieler etwas gemächlicher angehen. Zwar besserte sich das in Hälfte zwei, insgesamt sprach Maric jedoch vom bislang „schlechtesten Saisonspiel“. Wenigstens einen halbwegs positiven Aspekt vermochte der Trainer der Niederlage abzugewinnen. „Vielleicht kam der Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt, nachdem wir wochenlang hochgelobt wurden.“

Zurückgezogen: „Knapp die Hälfte der Mannschaft hat ihr Leistungsvermögen nicht mal annähernd abrufen können“, meinte auch Villingens Sportlicher Leiter, Gaetano Cristilli. Im Zweifelsfall habe man den Fuß eher zurückgezogen anstatt dagegen zu halten. Cristilli: „Die Backnanger gingen dagegen zur Sache, als hinge ihr Leben davon ab.“ Dennoch sieht er keinen Grund zur Sorge: „Von der Bundes- bis zur Kreisliga wird es solche Spiele nach einer starken Phase immer mal wieder geben.“

Comeback: Als größten Positivfaktor bei den Villingern sah Cristilli das zehnminütige Comeback von Pablo Gil. „Er hat dirigiert, andere mitgerissen und kurz vor Schluss fast noch den Ausgleich erzielt.“ Gil sei seiner Meinung nach am kommenden Samstag gegen den Karlsruher SC sogar schon wieder ein möglicher Kandidat für die Startformation. „Zumindest, wenn seine Fitness nach der Verletzung weiter solche Fortschritte macht.“ Ob Gil über 90 Minuten durchhalte, sei indes noch eine andere Frage.

Verletzungspech: Ein Einsatz von Gil könnte auch deshalb Thema sein, weil die Nullachter nach dem Backnang-Spiel gleich zwei Verletzte zu beklagen haben. Kapitän Benedikt Haibt bekam einen Schlag auf die Nase und stand den Journalisten hinterher mit blutverschmiertem Trikot Rede und Antwort. Inzwischen ist von einem Verdacht auf Nasenbruch die Rede. Pech für die Nummer 10, die nach langer Verletzung sukzessive wieder herangeführt wurde. Daniel Niedermann musste derweil wegen einer Knöchelverletzung behandelt werden. Bei ihm besteht derzeit noch die Hoffnung, dass er am Samstag wieder spielen kann, bei Haibt sieht es hingegen eher schlecht aus.

Trainer weg: Für zwei Oberliga-Trainer war am Wochenende vorzeitig Schluss. Adis Herceg, der mit den Pforzheimern als Mitfavorit in die Saison gestartet war und inzwischen auf dem vorletzten Platz angekommen ist, wurde schon seit einigen Wochen als Wackelkandidat gehandelt. Das 0:1 gegen Bissingen war letztlich eine Niederlage zuviel. Die Pforzheimer erwogen zunächst, Herceg an anderer Stelle im Verein einzubinden, doch der Coach möchte zunächst mal eine Auszeit nehmen. Das verbleibende Trainergespann unter Gökhan Gökce übernimmt vorläufig.

In „gegenseitigem Einvernehmen“ trennte sich der SSV Reutlingen nach dem 1:2 in Göppingen von Jochen Class. Auch an der Kreuzeiche blieb man bisher hinter den eigenen Erwartungen zurück. Beim ehemaligen Zweitligisten leiten nun Andreas Ri ll und Co-Trainer Volker Grimminger das Training der Oberliga-Mannschaft.