Regionalsport Schwarzwald FC 08-Trainer Jago Maric: "Derzeit funktioniert alles"

Der FC 08 Villingen kann am Samstag im Spitzenspiel gegen den FC Nöttingen die Tabellenführung in der Fußball-Oberliga übernehmen. Im SÜDKURIER-Interview erklärt FC 08-Trainer Jago Maric die erstaunliche Erfolgsgeschichte des Aufsteigers.

Herr Maric, hätten Sie vor der Saison geglaubt, dass die Partie Villingen gegen Nöttingen ein Duell Zweiter gegen Dritter sein würde?

Nein, das hat wohl keiner erwartet. Umso schöner ist es, dass wir bei solch einem Topspiel am Ball sind. Das wird eine interessante Partie. Wir freuen uns auf eine hoffentlich große Kulisse. Meine Jungs brennen bereits.

Mit 22 Punkten steht der FC 08 als Liga-Neuling auf Platz zwei. Wie lautet ihre Erklärung für den aktuellen Höhenflug?

Das ist schwer zu sagen. Wir haben eine gute Mannschaft, die sich positiv entwickelt. Dazu kommen eine ordentliche Vorbereitung und ein starker Saisonstart. Wir haben den Schwung aus dem Aufstiegsjahr mitgenommen, deshalb funktioniert derzeit alles. Es macht aktuell sehr viel Spaß.

Einige Experten sprachen vor der Saison von der besten Oberliga seit einigen Jahren. Können Sie das bestätigen?

Ich persönlich glaube nicht, dass die diesjährige Oberliga die beste seit langem ist. Sicher ist die Klasse stark und ausgeglichen. Es wird sehr spannend, wer auf- und absteigen wird. Die Spielzeit 2007/2008 mit Heidenheim, Mannheim und Ulm war damals aber sicher noch stärker.

Müssen Sie das Saisonziel Klassenerhalt bald korrigieren, sollte der Siegeszug der Nullachter andauern?

Nein, mit Sicherheit nicht. Unser Ziel ist es nach wie vor, so schnell wie möglich 40 Punkte einzufahren. Wir wollen nicht unten reinrutschen. Sollten wir am Ende der Saison weiter oben in der Tabelle stehen, freuen wir uns natürlich darüber. Das ist aber momentan kein Thema.

Besteht die Gefahr, dass die Mannschaft abhebt?

Ich habe keine Bedenken. Die Truppe ist sehr bodenständig. Die Jungs wissen genau, wie schnell es gehen kann, bis man unten drinhängt.

Wie nehmen Sie die im Verein und Umfeld herrschende Euphorie wahr?

Es ist normal, dass die Leute zufrieden sind, wenn du oben in der Tabelle stehst. Manche sagen sogar, das sei das beste Villinger Team seit Jahren. Ich finde es absolut legitim, dass die Fans von großen Zielen träumen. Davon darf sich die Mannschaft aber nicht anstecken lassen.

Haben Sie selbst nach dem tollen Saisonstart eine gesteigerte Erwartungshaltung an Ihre Mannschaft?

Nein, absolut nicht. Ich kenne die Gruppe und jeden einzelnen Spieler ganz genau. Wir wissen, was wir können. Wir befinden uns auf einem schweren Weg, und ich bin zuversichtlich, dass wir an unserem Ziel ankommen werden.

Es deutet wenig auf einen Einbruch hin. Das Lazarett lichtet sich, und die Spiele werden überzeugend gewonnen. Kann die Mannschaft dieses Niveau über die ganze Saison hinweg halten?

Es wird interessant, dies zu beobachten. Wenn alle Spieler gesund sind, bin ich davon überzeugt, dass wir das Zeug dazu haben, dieses Niveau zu halten. Die Jungs sind charakterstark und entwickeln sich sehr gut. Momentan sieht alles sehr gut aus, und so darf es bis zum Ende der Spielzeit weitergehen.

Apropos Saisonende: Ihr Vertrag läuft kommenden Sommer aus. Können Sie sich vorstellen, danach eine andere Mannschaft zu trainieren?

Generell ist alles vorstellbar, weil im Fußball alles möglich ist. Momentan spiele ich aber nicht mit dem Gedanken, einen anderen Verein zu übernehmen. Ich konzentriere mich derzeit nur auf die kommenden Wochen.

Können Sie sich auch einen Verbleib beim FC 08 vorstellen?

Wir werden uns demnächst zusammensetzen und über die Kaderplanung diskutieren. Dann wird es sicher auch um meine Zukunft gehen. Klar ist aber, dass ich mich in Villingen sehr wohl fühle. Ich habe hier gemeinsam mit Martin Braun (ehemaliger Sportdirektor, Anm. der Redaktion) eine tolle Sache aufgebaut. Ein Verbleib ist gut vorstellbar.

Zur Person

Jago Maric ist seit über zwei Jahren Cheftrainer beim FC 08 Villingen. Er übernahm das Amt des zurückgetretenen Lothar Mattner im Herbst 2015. Zuvor war Maric seit 2005 aktiver Spieler bei den Nullachtern. Von 2008 bis 2010 war er unter Trainer Reiner Scheu Spielführer bei den Villingern. 2016 gewann der 38-Jährige den südbadischen Verbandspokal, ein Jahr später folgte der Aufstieg in die Oberliga.