Regionalsport Schwarzwald FC 08-Trainer Jago Maric: Das wird eine heiße Kiste

Villingen gastiert am Freitag beim SSV Reutlingen. Nedzad Plavci wieder spielberechtigt

Fußball, Oberliga: SSV Reutlingen – FC 08 Villingen (Freitag- 19 Uhr) Drei Spieltage sind es noch: Würden die Villinger am Freitag beim Ex-Zweitligisten gewinnen, wären sie wohl nur noch schwer vom zweiten Rang zu verdrängen. Die Aufgabe ist allerdings ziemlich undankbar: Die Reutlinger spielen eine sehr starke Rückrunde, die am Dienstag beim 1:2 gegen Spielberg jedoch etwas getrübt wurde. „Ich erwarte eine Wiedergutmachung gegen Villingen“, sagt SSV-Coach Teo Rus deutlich. Nullacht-Trainer Jago Maric schwant: „Das wird eine heiße Kiste, die Reutlinger sind hochmotiviert.“ Dennoch freut sich der Chefcoach auf die Atmosphäre beim Abendspiel unter Fluchtlicht in einem Stadion mit Profi-Ausmaßen.

Personell gibt es beim FC 08 eine leichte Besserung im Vergleich zum 3:2 vergangenen Samstag gegen die Reserve des SV Sandhausen. Kapitän Benedikt Haibt steht wieder zur Verfügung, ebenso in seiner ersten Partie nach Ablauf der Sperre auch Nedzad Plavci, der sich sehr darauf freut, endlich wieder in den Kampf um Punkte eingreifen zu können. Möglicherweise kann auch Damian Kaminski bereits wieder auf der Bank Platz nehmen und je nach Spielverlauf einige Minuten mitmischen. „Auch Frederick Bruno“, so Maric, „wäre eventuell eine Option als Einwechselspieler“. Nicht zur Verfügung steht gegen seinen neuen Verein, zu dem er im Sommer wechselt, hingegen Cristian Giles. Tobias Weißhaar muss derweil wegen eines kleinen Faserrisses passen, könnte aber möglicherweise kommenden Mittwoch in Neckarsulm bereits wieder eine Option sein. „Vor dem Pokalfinale wollen wir allerdings auch nichts riskieren“, so Maric.

Ansonsten lautet das Villinger Motto wieder „volle Konzentration“ bei einem Team, das zwar auf Platz acht nichts Grundlegendes mehr an seiner Tabellensituation ändern, aber durchaus noch ein, zwei Ränge gutmachen möchte. Sechs Tage hatten die Villinger nun immerhin seit dem letzten Spiel Pause, das Hauptaugenmerk wurde auf die Regeneration gelegt. Die Hoffnung, Reutlingen könnte vom Dienstagsspiel etwas ermüdet daherkommen, scheint indes trügerisch: SSV-Trainer Rus hatte gegen Spielberg zunächst sieben neuen Spielern eine Chance gegeben, sodass das Gros ausgeruht in das Spiel gegen Villingen geht.

Vor diesem Spieltag hat der FC 08 Villingen als Tabellenzweiter vier Zähler Vorsprung auf den SGV Freiberg, der ebenfalls heute Abend antritt und auf Astoria Walldorf trifft. Der designierte Meister TSG Balingen, der beim 1:1 am Mittwochabend gegen Pforzheim etwas patzte, weist fünf Punkte Vorsprung vor den Nullachtern auf. Die TSG empfängt im Spitzenspiel morgen den FSV Bissingen, der sich bei fünf Punkten Rückstand auf den FC 08 auch noch leise Hoffnungen auf die Relegationsrunde machen kann.