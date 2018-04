Regionalsport Schwarzwald FC 08-Trainer Jago Maric: "Das war gar nichts"

FC 08 Villingen verliert in Göppingen 0:2. Enttäuschende Vorstellung der Nullachter

Fußball-Oberliga: (mp) 1. Göppinger SV – FC 08 Villingen 2:0 (1:0). Das war gar nichts! Aufgrund einer ganz schwachen Leistung unterlagen die Villinger beim Göppinger SV verdient mit 0:2. Im Kampf um Platz zwei erlitten die Nullachter damit einen empfindlichen Rückschlag.

Nullacht-Trainer Jago Maric schenkte der gleichen Mannschaft das Vertrauen, die beim zuletzt beim Heimspiel gegen den FC Astoria Walldorf II begonnen hatte. Bei den Göppingern herrschte ob der Einweihung des neuen Tribünendachs im Stadion an der Hohenstaufenstraße große Vorfreude auf das Spiel gegen den Tabellendritten. Den Württembergern war von Beginn an anzumerken, dass sich die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli unbedingt für die 0:3-Niederlage aus der Vorrunde revanchieren wollte.

Göppingen, das im letzten Heimspiel Tabellenführer TSG Balingen (nach 2:0-Pausenführung noch 2:2) am Rande einer Niederlage hatte, begann die Partie sehr konzentriert, war in den Zweikämpfen einfach bissiger und ließ die Gäste aus dem Schwarzwald kaum zur Entfaltung kommen. Auf der anderen Seite präsentierten sich die Nullachter bei weitem nicht so entschlossen, wie bei ihrem letzten Auswärtsspiel in Balingen (2:2). So hatte Göppingen schon in der Anfangsphase schon klare Vorteile. Zunächst durften sich die Gäste bei Torhüter Christian Mendes bedanken, der nach einem Fehler von Außenverteidiger Manuel Stark ausbügelte und den Rückstand für seine Mannschaft zunächst verhinderte (25.). Aber das Spiel des Tabellendritten blieb weiterhin fehlerhaft. Daniel Wehrle verlor im Mittelfeld den Ball. Die Gastgeber spielten schnell nach vorne. In einer Überzahlsituation behielt Domenica Botta die Übersicht und brachte Göppingen in der 38. Minute verdient mit 1:0 in Führung.

Auch nach der Pause war bei den Nullachtern kaum ein Aufbäumen zu erkennen. Göppingen spielte weiterhin aggressiver und bissiger. Als nach einem Eckball in der Gästeabwehr die Zuordnung fehlte, war erneut Botta zur Stelle und erhöhte in der 54. Minute auf 2:0. Nullacht-Coach Maric reagierte und brachte mit Damian Kaminski und Stjepan Geng und später noch Luca Credo frische Kräfte. Aber die Gäste blieben in der Offensive weiterhin ohne Durchschlagskraft. So hatte Göppingen auch in der Schlussphase kaum Probleme, den Vorsprung über die Zeit zu bringen und feierte am Ende einen hochverdienten 2:0-Erfolg.

„Das war gar nichts von uns. Wir haben es über 90 Minuten nicht geschafft, uns eine zwingende Torchance zu erspielen. Auch die Wechsel in der Schlussphase brachte keinen durchschlagenden Erfolg, weil wir offensiv einfach zu harmlos waren. Im Nachholspiel gegen den Bahlinger SC müssen wir uns deutlich steigern, wenn wir gewinnen wollen“, sagte Maric. Dieses südbadische Oberliga-Derbyl steigt am Mittwoch (Spielbeginn: 18 Uhr) im ebm-Papst-Stadion im Friedengrund. Tore: 1:0 und 2:0 beide Domenico Botta (38. und 54.). Zuschauer: 700. Schiedsricher: Dominik Schaal (Tübingen).

FC 08 Villingen: Mendes, Stark, Gil, Ovuka, Serpa, Wehrle (62. Niedermann), Weißhaar (57. Kaminski), Ceylan, Haibt (67. Crudo), Giles (57. Geng), Plavci.