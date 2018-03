Regionalsport Schwarzwald FC 08: Neun Spiele in vier Wochen

Umfangreiches Frühjahrs-Programm für Fußball-Oberligisten

Fußball, Oberliga: (sum). Der April wird für den Oberligisten FC 08 Villingen alles andere als stressfrei. In dieser Zeit häufen sich nämlich die „Englischen Wochen“. Nach den Nachholspielen gegen den Bahlinger SC (Mittwoch, 11. April, 18 Uhr) und beim 1. CfR Pforzheim (Mittwoch, 25. April, 18.30 Uhr) wurde nun auch die am vergangenen Samstag ausgefallene Begegnung des Oberliga-Zweiten gegen den FV Ravensburg neu terminiert. Dieses Spiel wird am Mittwoch, 18. April, um 18.15 Uhr im EBM-Papst-Stadion angepfiffen. Somit haben die Nullachter zwischen dem 7. April und dem 5. Mai neun Spiele zu absolvieren.

Eine weitere „Englische Woche“ gibt es für das Team von Trainer Jago Maric außerdem Ende März, denn am Mittwoch, 28. März, empfängt der FC 08 Villingen im südbadischen Pokal-Halbfinale ab 17.30 Uhr den Verbandsligisten SV Kuppenheim. Immerhin: Die am kommenden Samstag anstehende Partie der Nullachter in Freiberg gilt als nicht gefährdet, so dass vorläufig keine weiteren Nachholspiele dazukommen. Die nächste Oberliga-Begegnung im heimischen Friedengrund soll am Samstag, 17. März, gegen den FSV Bissingen stattfinden.