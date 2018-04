Regionalsport Schwarzwald FC 08: Keine Zeit zum Verschnaufen

Villingen gastiert am Mittwoch in Pforzheim. Gastgeber bisher hinter den Erwartungen

Fußball-Oberliga: 1. CfR Pforzheim – FC 08 Villingen (Mittwoch, 18.30 Uhr) – Spiel sechs innerhalb von 18 Tagen für den FC 08. Am Mittwoch geht es zum 1. CfR Pforzheim, der über viel Qualität verfügt, sich jedoch noch leichte Sorgen aufgrund des theoretisch möglichen Abstiegs machen muss. Aktuell stehen die Nordbadener auf Tabellenplatz 13

„Diese Partie wird bestimmt nicht einfacher als die in Nöttingen“, schwant Nullacht-Trainer Jago Maric. Pforzheim wolle unbedingt punkten, nachdem die Goldstädter in den letzten beiden Partien gegen Freiberg (2:2) und Ravensburg (1:2) zwar sehr gut mithielten, aber nur bedingt erfolgreich waren. Anders als in Nöttingen gilt der Platz im Holzhof-Stadion als schwer bespielbar, was sich auch auf die Taktik der Villinger auswirken dürfte: „Wir müssen mit einfachen Mitteln agieren und möglichst die zweiten Bälle gewinnen“, so Maric. Ein geradliniges Spiel sei angesagt – außerdem versuche man, von der eigenen Qualität im Umschaltspiel zu profitieren.

Der gastgebende 1. CfR ist bislang sehr deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, kann sich aber mit dem Erreichen des (nord-)badischen Pokalfinales trösten. Und: Ziemlich sicher auch mit dem Einzug in den DFB-Pokal, denn Endspielgegner Karlsruher SC ist schon automatisch im DFB-Pokal, wenn er die Runde in der 3. Liga als Vierter oder besser abschließt. Im Sturm des Gastgebers sollte die Villinger Defensive insbesondere auf den stets gefährlichen Routinier Dominik Salz achtgeben.

Personell verändert sich beim FC 08 im Vergleich zu Samstag nicht viel – vermutlich sogar gar nichts. Noch immer ist Nedzad Plavci gesperrt, noch immer müssen Cristian Giles und Manuel Stark verletzungsbedingt pausieren. Dafür dürfte Außenverteidiger Mauro Chiurazzi aus der U23, der in Nöttingen eine sehr solide Partie spielte, wieder mit dabei sein. Problem: Wie schon am Samstag hat die U23 parallel eine wichtige Landesliga-Begegnung (bei der DJK Donaueschingen). Zudem brauchen die Nullachter aus dem Villinger „Unterbau“ auch in Pforzheim Luca Crudo und Volkan Bak, die nach ihrer Einwechslung am Samstag überzeugten. „Das ist schade für Marcel Yahyaijan, aber leider nicht zu ändern“, so Maric. U23-Trainer Yahyaijan kann dafür auf Frederick Bruno bauen, der nach seiner langen Verletzung in der Landesliga-Elf Spielpraxis sammeln soll.

Kräftemäßig werde es durch die Dauerbelastung für seine Mannschaft sicher nicht einfacher, so Maric. „Wir haben im Training am Montag nur wenig gemacht und insbesondere auf die kräftemäßige Erholung seit Samstag geachtet.“ Zwar leide auch Gegner Pforzheim unter den dauernden „Englischen Wochen“, aber es gebe doch einen Unterschied: „Die Pforzheimer haben deutlich mehr Spieler zur Verfügung“, so Maric. Dennoch hoffe man im Nordbadischen auf einen Sieg, der den Nullachtern einen Vorsprung im Kampf um Platz zwei von drei Punkten auf den SGV Freiberg und von fünf auf die TSG Bissingen bescheren würde. Selbst bei einer Niederlage bliebe man aber wohl Tabellenzweiter, ehe es bereits am Samstag mit einem Heimspiel gegen Backnang weitergeht.

Das erste Aufeinandertreffen mit den Pforzheimern in der Vorrunde war zugleich auch das erste Saisonspiel der Nullachter. Im heimischen Friedengrund gewann die Maric-Elf am 12. August mit 3:1.