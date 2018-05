Regionalsport Schwarzwald FC 08-Kapitän Benedikt Haibt: "Wir nehmen den einen Punkt mit"

Nullachter schwanken nach 2:2 in Reutlingen zwischen Zufriedenheit und Enttäuschung

Fußball-Oberliga: Die immergleiche Frage nach einem Unentschieden: Einen Punkt gewonnen oder zwei verloren? So recht konnte sich FC 08 Villingens Doppeltorschütze Benedikt Haibt nach dem 2:2 in Reutlingen nicht entscheiden. „Wir nehmen aber den einen Punkt mit, der uns schon ein bisschen weiterhilft“, sagte der Kapitän. Dem starken Offensivmann war gleichwohl die Enttäuschug ein bisschen anzumerken: Da machte er zwei schöne Tore, doch diesmal fabrizierte die sonst so sattelfeste Nullacht-Abwehr ein paar Schnitzer, die den Gastgebern zwei Treffer ermöglichten. Dennoch: Holt der FC 08 am Mittwoch in Neckarsulm mindestens ein Unentschieden, ist Villingen einen großen Schritt weiter in Richtung des anvisierten zweiten Platzes.

Entscheidungen: Ein paar Entscheidungen sind derweil in der Oberliga gefallen. Die TSG Balingen sicherte sich am Samstag mit einem souveränen 4:0 vor 1015 Besuchern gegen den FSV Bissingen den Meistertitel und damit den direkten Aufstieg in die Regionalliga. Umgekehrt heißt das aber auch: Bissingen ist aus dem Kampf um die Aufstiegsrunde quasi ausgeschieden. Zwei Spieltage vor Schluss sechs Punkte und zehn Tore Rückstand auf die Villinger – das wird nicht mehr reichen für den letztjährigen Vizemeister. Somit kommen nur noch die beiden Aufsteiger FC 08 Villingen und SGV Freiberg für diesen Relegationsrang in Frage, wobei die Nullachter zwei Punkte und 13 Tore Vorsprung haben. Während die Mannschaft von Trainer Jago Maric bereits am Mittwoch wieder ran muss, hat Freiberg Pause bis Samstag: Dann spielt das Team von Ramon Gehrmann jedoch beim immer noch abstiegsbedrohten, zuletzt aber in starker Form befindlichen SV Spielberg.

Stuttgarter Kickers steigen ab: Nächste Saison erhält die Oberliga Baden-Württemberg prominenten Zuwachs: Die Stuttgarter Kickers steigen trotz des samstäglichen Sieges gegen den FSV Frankfurt erstmals in die Oberliga ab. „Die größte Schande in 119 Jahren“, wie ein erbostes Fan-Plakat am Samstag formulierte. Falls der FC 08 doch nicht aufsteigen sollte, käme es zum Wiedersehen mit Martin Braun, der vor dieser Spielzeit als Sportlicher Leiter zu den „Blauen“ nach Degerloch gewechselt war.

Im Hinterkopf: Die nächsten Tage und Wochen werden entscheidend für die bislang so positive Saisonbilanz des FC 08 Villingen. Auch wenn der Fokus bis zur Rückfahrt aus Neckarsulm auf der Oberliga bleibt, sollten anschließend die Gedanken in Richtung Pokalfinale gehen, das am Pfingstmontag um 14.30 Uhr in Lahr gegen den SV Linx ansteht. Für diese Begegnung, in der Prestige ebenso auf dem Spiel steht wie ein Batzen Geld, wäre es für die Nullachter vor allem angesichts der Belastung der vergangenen Wochen wichtig, aus einem möglichst breiten Personalstamm auswählen zu können. Umso besser, dass am Freitag in Reutlingen wieder Nedzad Plavci nach seiner Sperre einsetzbar war, der zwar keinen eigenen Treffer erzielte, aber sehr agil wirkte. In der letzten Viertelstunde kam auch Damian Kaminski zu seinem Comeback: Der stets fleißige Offensivmann spielte beim letzten Pokalgewinn vor zwei Jahren gegen Oberachern eine wichtige Rolle und brennt darauf, auch dieses Mal dabeizusein. Mit Frederick Bruno saß in Reutlingen ein Langzeitverletzter schon wieder auf der Bank, der in der Schlussphase der Saison wohl ebenso wieder ins Geschehen eingreifen könnte wie Manuel Stark, der nun wieder mit dem Training begonnen hat. Ob Tobias Weißhaar nach seinem kleinen Faserriss in Neckarsulm aufläuft, ist derzeit noch ungewiss – ebenso, wann Cristian Giles wieder mit von der Partie sein wird. Im Vergleich zur recht dramatischen Situation vor wenigen Wochen kann Cheftrainer Jago Maric aber dezent aufatmen: Aus seinem Kader wird in dieser Spielzeit lediglich Danilo Cristilli nicht mehr zum Einsatz kommen.