Regionalsport Schwarzwald FC 08-Junioren bleiben sieglos

Nur zwei Punkte für Villinger Nachwuchsteams. SG DJK Donaueschingen verliert bei Schlusslicht

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: FC 08 Villingen – SF Eintracht Freiburg 0:1 (0:0). (ms) Villingen dominierte die Partie nach Belieben und ging trotzdem als Verlierer vom Platz. „Wir hatten gefühlt 90 Prozent Ballbesitz und haben drei hochkarätige Torchancen vergeben“, resümierte Villingens Trainer Emanuele Ingrao und kritisierte die Spielweise der Gäste. „Sie haben nur verteidigt, sich um den Spielaufbau gedrückt und die Bälle rausgeschlagen. So eine Spielweise in der Verbandsliga sollte verboten werden“, ärgerte sich Ingrao. Mit der zweiten Chance des Spiels erzielten die Breisgauer vier Minuten vor Schluss per Konter das Tor des Tages. Die Villinger vergaben vor allem in Hälfte eins durch Laurent Sterling, Thibaud Natschke und Jonah Domm gute Chancen. Ingrao: „Wenn wir unsere Möglichkeiten nicht nutzen, werden wir bestraft. Eine total unverdiente Niederlage.“ Tore: 0:1 (86.). ZS: 80. SR: Jürgen Schätzle (Schönwald).

Verbandsliga, B-Junioren: SV 08 Kuppenheim – FC 08 Villingen 1:1 (1:0). „Das Ergebnis geht in Ordnung“, sagte Villingens Trainer Tevfik Ceylan nach dem Remis. Dabei legten die Nullachter einen Fehlstart hin. Nach zehn Minuten gingen die Gastgeber mit der ersten Chance in Führung. Danach steigerte sich der FC 08 und kontrollierte die Partie, ohne zwingende Chancen herauszuspielen. Zur zweiten Hälfte kam Stürmer Enrico Vitacca, der nach wenigen Minuten mit einem Dribbling drei Gegner aussteigen ließ und das 1:1 markierte. Danach vergaben beide Mannschaften den Sieg. Ceylan: „Wir waren nicht präsent genug. Kuppenheim war wacher und hat sich den Punkt verdient.“ Tore: 1:0 (10.), 1:1 (43.) Vitacca. ZS: 30. SR: Torsten Mieling (Plittersdorf).

Oberliga, C-Junioren: SSV Reutlingen – FC 08 Villingen 2:2 (1:1). Erneut schafften es die Villinger nicht, ihre gute Leistung mit einem Sieg zu belohnen. Die Elf von Haris Redzepagic war vor allem in der ersten Hälfte das bessere Team. Folgerichtig gingen die Nullachter nach 27 Minuten durch ein Eigentor in Führung. Diese hielt allerdings nicht lange. Drei Minuten später glichen die Reutlinger mit einer guten Einzelaktion aus. Nachdem die Gastgeber nach der Halbzeit zum 2:1 trafen, besorgte Silas Schäfer mit einem strammen Schuss aus 16 Metern den verdienten Ausgleich. Redzepagic: „Danach spielten beide Teams mit offenem Visier. Das Spiel kann auch 5:5 ausgehen, da auf beiden Seiten viele Chancen ausgelassen wurden. Wir müssen leider mit einem Punkt leben.“ Tore: 0:1 (27.) ET, 1:1 (30.), 2:1 (39.), 2:2 (49.) Schäfer. SR: David Armbruster (Rottenburg).

Rabenschwarzer Tag für SG

Verbandsliga, C-Junioren: FV Lörrach-Brombach – SG DJK Donaueschingen 4:2 (2:1). (cl) Die DJK unterlag beim bisherigen Tabellenletzten. Die Elf von Trainer Andreas Vöckt erwischte defensiv einen rabenschwarzen Tag. „Wir haben nicht ins Spiel gefunden, hatten viele Abstimmungsprobleme und waren in den Zweikämpfen nur zweiter Sieger. Im Mittelfeld agierten wir zu ideenlos“, so Vöckt. Er trauerte auch den drei Großchancen in der Anfangsphase nach und ergänzte „den Tag müssen wir ganz schnell abhaken“. Ricky Dilger (7.) brachte die Gäste in Führung. Lörrach traf zweimal vor der Pause. Auch im zweiten Durchgang fanden die Allmendshofener nicht ins Spiel. Niklas Richter betrieb kurz vor Schluss etwas Ergebniskosmetik.