regionalsport schwrzwald FC 08 II weiter auf Titelkurs

Spitzenreiter feiert 3:1-Erfolg

Fußball-Landesliga: FC Hilzingen – FC 08 Villingen II 1:3 (1:0) Beide Teams begannen konzentriert und engagiert. So entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie mit kampfstarkem und schnellem Mittelfeldspiel. Die Offensivabteilungen kamen jedoch kaum in Abschlusspositionen. Halbzeit eins neigte sich ohne nennenswerte Torchancen dem Ende. In Minute 44 zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt, nachdem Campisciano den Schuss von M. Jeckl mit der Hand abgefälscht hat. N. Jeckl vollendete den Elfmeter zum 1:0.

Villingen eröffnete die zweite Hälfte mit einem Leckerbissen für die Zuschauer, als Chiurazzi zum Fallrückzieher ansetzte, der Ball aber knapp am Pfosten vorbei ging. M. Jeckl scheiterte mit einem Kopfball an Villingens Keeper Otte. Nach einem Villinger Eckball zeigte Chiurazzi einen Flugkopfball, doch Metzger klärte auf der Linie. Nach über eine Stunde gab es wieder Elfmeter. Hilzingens Müller prallte mit dem Villinger Morreale zusammen. Chiurazzi traf zum 1:1 Ausgleich.

Wenig später wurde ein Schuss von Morreale geblockt, doch Bruno verwertete den Abpraller zum 1:2. Fünf Minuten vor Ende der Partie fiel der dritte Treffer für Villingen nach einer Kombination von Chiurazzi und Kokolanski. Diesmal traf Kokolanski zum 1:3. Bis auf die letzten 15 Minuten der Partie spielte Hilzingen auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer, der dann seine Chancen nutzte und somit Spitzenreiter der Liga bleibt. Tore: 1:0 (44./HE) N. Jeckl, 1:1 (64./FE) Chiurazzi, 1:2 (78.) Bruno, 1:3 (84.) Kokolanski, ZS: 100; Schiedsrichter: Schmidt (Ühlingen-Birkendorf).