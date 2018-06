regionalsport schwrzwald FC 08 II siegt zum Abschluss in Überlingen

Jetzt folgen Aufstiegsspiele zur Verbandsliga

Fußball-Landesliga: FC Überlingen -FC Villingen II 1:2 (1:1). (gh) In einer temporeichen ersten Halbzeit ging Villingen bereits in Minute 5 durch Sari in Führung. Nach einer Flanke von Wagner kam Sari völlig freistehend zum Schuss und ließ sich diese Chance nicht entgehen. Danach erarbeiteten sich die Gastgeber zwar leichte Feldvorteile, doch Villingen blieb gefährlich und brachte die Überlinger Hintermannschaft oft in Bedrängnis. In Minute 17 setzte Cardoso mit einem sehenswerten Zuspiel Blank in Szene, der zum 1:1 traf. Gästetorhüter Vitulli war beim Ausgleich ohne Chance. In Minute 20 vergab Effinger völlig freistehend vor dem Überlinger Torhüter Negrassus die Möglichkeit zur erneuten Gästeführung. Nach einem Freistoß von Gerlach verfehlte ein Schuss von Walser (32.) knapp das Tor der Gäste. Erneut verhinderte Negrasuss gegen Wagner (43.) einen Villinger Treffer.

In den zweiten 45 Minuten mussten beide Mannschaften den hochsommerlichen Temperaturen etwas Tribut zollen, sodass die Begegnung etwas an Klasse verlor. In der 53. Minute ging Morreale mit einer erneuten Großchance der Gäste fahrlässig um. Er versuchte Negrasuss mit einem Heber zu überlisten. Nach 62 Minuten wurde Kuczkowski im Strafraum gefoult. Der Spieler trat selbst zum Elfmeter an und scheiterte am Schlussmann der Gäste. Vitulli parierte den Schuss. Nahezu im Gegenzug landete der Ball im Überlinger Tor, doch der Schiedsrichter versagte dem Treffer wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung. In der 67. Minute musste Steurer nach einer Notbremse das Feld vorzeitig verlassen. Den anschließenden Freistoß klatschte Negrasuss nur ab und Sari brachte Villingen wieder in Führung. Kuczkowski vergab danach zwei Chancen der Gastgeber. Tore: 0:1 Sari (5.), 1:1 Blank (17.), 1:2 Sari (67.), SR: Faller (Buchenbach); ZS: 120. bes. Vork.: Rot Steurer (FCÜ/67.)