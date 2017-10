FC 08 II bringt einen Punkt mit

Fußball-Landesliga SG Dettingen-Dingelsdorf – FC 08 Villingen II 1:1 (1:1). Die Gastgeber hatten durch Stadelhofer (2./5.) zwei schnelle Chancen, wobei einmal Gästetorhüter Otte stark parierte. In Minute 11 eroberte Huber den Ball, lief allein auf Otte zu und vollendete. Sieben Minuten später der Ausgleich. Der Ball sprang einem SG-Spieler an die Hand. Fabio Chiurazzi ließ sich die Chance vom Elfmeterpunkt nicht nehmen und erzielte das 1.1. Danach zeichnete sich SG-Torhüter Dehne mehrfach aus. In Minute 24 verletzte sich Schiedsrichter Natale, leitete aber angeschlagen weiter. Wenig später traf Huber, doch nach Villinger Protesten gab der Schiedsrichter den Treffer nicht. Danach musste Natale doch verletzt vom Platz und wurde vom Assisteten Sachs ersetzt. Villingen gehörte die erste Viertelstunde der zweiten Hälfte, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Danach war die SG besser und forderte einen Foulelfmeter, der aber nicht gegeben wurde. Tore 1:0 (11.) 1:1 (18.) F. Chiurazzi, ZS: 190; SR Francesco Natale (39. Oliver Sachs)

FC 08 Villingen II: Otte, Dresel, Campisciano, M. Chiurazzi, Zölle (36. Hynes), Cakici, Bak (77. Ganter), Jerhof (45+10. Siber), F. Chiurazzi, Crudo (77. Albayrak), Atar.