Mit dem Viertelfinal-Aus beim ASV Mainz endete für Ringer-Bundesligist SV Triberg die Saison 2017. Kai Rotter zieht im SÜDKURIER-Interview Bilanz nach seinem ersten Jahr als Triberger Trainer.

Wie blicken Sie auf die Saison zurück?

Es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben trotz der unklaren Ausgangssituation im Sommer unsere Ziele erreicht. Er war eine tolle Saison. Die Mannschaft hat fast ausnahmslos in jedem Kampf alles gegeben. Einziger Wermutstropfen ist die Entwicklung und der Oberliga-Abstieg der 2. Mannschaft durch das Verletzungspech. Da ist sehr schade.

Gibt es Ringer, die Sie besonders überrascht haben?

Benedikt Rebholz und Adrian Wolny, die beide starke Kämpfe zeigten. Herausragend waren die Leistungen von Ahmed Dudarov. Er war der beste deutsche Ringer der gesamten Liga.

Gehört Eigengewächs Marius Weiss mit seinen couragierten Auftritten nicht auch zu den Überraschungen?

Nein, denn ich wusste, wie gut Marius ist und das hat er auch mit begeisternden Kämpfen bestätigt.

Die Zuschauerzahlen in Triberg waren in der Hauptrunde besser als in der Finalrunde. Wie erklären Sie sich das?

Eine richtige Erklärung habe ich dafür nicht. Klar ist aber, dass bessere Ringer nicht gleich größere Zuschauerzahlen bedeuten. Die Stimmung hätte bei einigen Heimkämpfen besser sein können. Als ich selbst noch aktiver Ringer war, gab es einen Fanblock und Fangesänge. So etwas fehlt.

Im nächsten Jahr wird in der Bundesliga eine neue Punkteregel eingeführt. Was bedeutet dies für den Trainer?

Es wird viel aufwändiger. Man muss bei jedem Ringer noch genauer hinschauen. Alles wird zudem auch unflexibler und die Abhängigkeit von einzelnen Ringern wird größer.

Eigengewächse werden bei dieser Punkteregel besonders wertvoll. Wie sieht es diesbezüglich bei Ihrem Team aus?

Bislang haben wir lediglich meinen Bruder Jan als eigenen Ringer im neuen Bundesliga-Kader. Leider hört Marius Weiss aus beruflichen Gründen auf.

Mit Dorian Becker ringt ein Triberger Talent derzeit beim Verbandsligisten SV Eschbach. Werden Sie ihn zurückholen?

Ich habe natürlich Hoffnung, dass Dorian Becker zurückkommt. Wenn Dorian konsequent trainiert, hat er auch die Qualität für die Bundesliga.

Können Spitzenringer wie Europameister Kristian Fris oder Weltmeister Viktor Nemes überhaupt gehalten werden?

Das wird doppelt schwierig. Zum einen gibt es die finanzielle Seite. Zum anderen werden so erfolgreiche Ringer im neuen Punktesystem hoch bewertet. 28 Punkte dürfen wir pro Kampf haben. Fris und Nemes kommen zusammen bereits auf 16. Somit kann man sich zwei Ringer mit diesen Erfolgen fast nicht mehr erlauben.

Der Heimatverein von Oliver Hassler, die RG Hausen-Zell, ist in die Bundesliga aufgestiegen. Erwarten Sie, dass Hassler Triberg verlassen wird?

Konkret gibt es noch keine Entscheidung. Aber für seinen Heimatverein ist Oli durch die neue Regel natürlich sehr wertvoll.

In der Regionalliga scheut der Großteil der Vereine den Aufstieg in die Bundesliga. Können Sie dies nachvollziehen?

Ja. Man sieht auch bei uns, dass wir immer wieder überlegen müssen, ob Bundesliga-Ringen machbar ist. Ein Aufstieg könnte bei einem Verein auch Strukturen kaputt machen. Für das Ringen ist diese Angst vor dem Aufstieg allerdings nichts. Es ist eine verdrehte Sportwelt.

Spätestens am 15. Januar müssen die Vereine für die Bundesliga-Saison 2018 melden. Haben Sie Zweifel daran, dass der SV Triberg erstklassig bleibt?

Unsere Vorstandschaft wird genau abwägen, wie es weitergehen wird. Wirtschaftlich müssen die Weichen gestellt werden. Ich gehe jedoch davon aus, dass wir in der Bundesliga bleiben.