Regionalsport Schwarzwald "Es hätte besser laufen können"

Hinrundenfazit der Junioren-Mannschaften des FC 08 Villingen. U15 noch voll im Kampf um den Klassenerhalt

Fußball: Zum Ende des Kalenderjahres blicken die Jugendtrainer des FC 08 Villingen auf die Hinrunde der drei höherklassigen Juniorenteams zurück.

A-Junioren Verbandsliga: Mit dem Ziel, im Aufstiegsrennen ein Wörtchen mitzureden, gingen die Villinger A-Junioren mit Emanuele Ingrao auf der Trainerbank in die Verbandsliga-Saison. Diesem Ziel hinkt die A-Jugend momentan auf Platz fünf hinterher. Der Abstand zu Tabellenführer FC Emmendingen beträgt bereits sieben Punkte, wobei die Nullachter ein Spiel weniger absolviert haben. Wie ein roter Faden zog sich die Verletztenmisere durch die erste Saisonhälfte. „Wir werden vom Verletzungspech verfolgt“, sagt Trainer Emanuele Ingrao und übertreibt damit nicht. Zeitweise standen zwölf Kicker auf der Kranken- und Verletztenliste, wobei von Brüchen im Gesicht bis Bänderrisse fast alles vertreten war.

Umso beeindruckender war die Art und Weise, wie die Nullachter mit diesem Handicap umgingen. Nachdem die Schwarzwälder zwischenzeitlich kurz vor einem Abstiegsplatz standen, folgten zum Abschluss der Hinserie drei Siege in Folge und der Sprung auf Platz fünf. „Wir haben insgesamt nicht das gezeigt, was wir können. Die Einstellung der Mannschaft ist allerdings lobenswert“, sagt Ingrao. Marcel Yahjaijan, Jugendkoordinator und U23-Trainer beim FC 08, sieht noch eine Chance auf den Aufstieg. „Die Verletzten werden zur Rückrunde zurückkommen. Die Liga ist ausgeglichen und hat keinen Favoriten. Wenn uns eine Serie von fünf Siegen gelingen sollte, sind wir wieder oben dabei“, betont Yahyaijan.

B-Junioren Verbandsliga: Ähnlich stellt sich die sportliche Lage auch bei den Villinger B1-Junioren dar. Mit zehn Punkten Rückstand auf Liga-Primus Lörrach-Brombach scheint der Aufstiegszug wohl schon abgefahren. Zwar zeigt die Mannschaft in einigen Spielen, was in ihr steckt. Doch der U17-Mannschaft gelingt es nicht, dieses Können an jedem Wochenende abzurufen. „Unser großes Problem ist die Konstanz, auch während eines Spiels. Die Jungs schaffen es noch nicht, über 80 Minuten die Konzentration hochzuhalten. Wir Trainer sind mittlerweile ratlos, was wir dagegen tun können“, schildert Mustafa Gürbüz die Problemfelder seiner Mannschaft. Gemeinsam mit seinen Kollegen Luis Silva und Tevfik Ceylan übernahm er vor der Saison die B1-Mannschaft.

C-Junioren Oberliga: Mit ganz anderen Voraussetzungen als die A- und B-Junioren ging die Villinger U15 in die Oberliga-Saison. Als Aufsteiger lautete das einzige Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen. Derzeit rangiert die Mannschaft von Haris Redzepagic und Bernd Seckinger auf dem vorletzten Platz – ein Abstiegsplatz – und hat fünf Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. Was bei der Bilanz auffällt: Alle sieben bisher erzielten Punkte resultierten aus Unentschieden, die Nullachter warten weiterhin auf den ersten Saisonsieg. „Wir haben für den Aufwand, den wir betreiben, viel zu wenige Punkte. Die Jungs können absolut mithalten. Wir waren nur in zwei, drei Spielen die schlechtere Mannschaft. Wir müssen einfach mal den Sack zumachen und den ersten Dreier einfahren“, beschreibt Redzepagic die Lage.

Zwar ist der Kampf um den Klassenerhalt noch lange nicht entschieden, allzu viele Niederlagen dürfen sich die Nullachter aber nicht mehr erlauben. Selbst wenn nach der Saison der Abstieg in die Verbandsliga feststehen würde, bescheinigt Redzepagic seinem Team eine gute Zukunft. Er sagt: „Viel Spaß den Trainern, die diesen Jahrgang in den nächsten Jahren betreuen dürfen.“ Marcel Yahjaijan ist vom Klassenerhalt der U15 fest überzeugt. „Die Mannschaft hatte bisher viel Pech. Sie hat das Potenzial, der Klassenerhalt ist machbar.“

Durchwachsenes Fazit: Der Jugendkoordinator blickt unterm Strich mit gemischten Gefühlen auf die Hinrunde zurück. „Die Resultate sind nicht gut, aber okay. Es hätte besser laufen können, aber es kamen verschiedene Faktoren zusammen. Die Zusammenarbeit unter den Trainern funktioniert sehr gut. Wir versuchen nun, in der Rückrunde aus allen Mannschaften das Maximum herauszuholen“, resümiert Marcel Yahyaijan und blickt bereits voraus: „Wir haben in den Jahrgängen 2001 bis 2004 enorm viel Qualität. Von diesen Jungs erhoffen wir uns in Zukunft einiges.“