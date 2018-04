Regionalsport Schwarzwald Erstes Endspiel im Abstiegskampf

TV St. Georgen muss bei TB Kenzingen antreten. Trainer Herr hat mehr personelle Alternativen

Handball, Südbadenliga: TB Kenzingen – TV St. Georgen (Samstag, 20 Uhr). (sle) Die Formel für einen möglichen Klassenverbleib des TV St. Georgen in der Südbadenliga ist relativ einfach. Das rettende Ufer liegt vier Punkte entfernt. Fünf Saisonspiele stehen noch aus. In diesen Spielen trifft der Aufsteiger unter anderem auf Gegner, die Tabellenplatz elf, zwölf und 13 belegen. Nur wenn es gelingt, diese drei Partien mit mindestens fünf Punkten zu überstehen, dürfen sich die Bergstädter noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Zum Auftakt der heißen Saisonphase reist St. Georgen am Samstag zum TB Kenzingen.

Lange Zeit spielte Kenzingen in der Oberliga und hat noch einige Akteure von damals im aktuellen Kader. Gerade diese Erfahrung kann im Abstiegskampf der Südbadenliga sehr wertvoll sein. Allerdings wartet Kenzingen seit nunmehr acht Spielen auf einen Sieg. Die Folge: Das Team rutschte in den vergangenen Wochen wieder gefährlich nahe an die Abstiegsränge.

St. Georgens Trainer Jürgen Herr nutzte die Osterpause in erster Linie die Regeneration seiner Spieler zu fördern. Neben den Langzeitverletzten werden unter anderem Leistungsträger wie Theo Assfalg und Jan Holzmann seit Wochen durch kleinere Verletzungen ausgebremst. Dennoch möchten die Bergstädter im kommenden Auswärtsspiel nochmals alles in die Waagschale werfen. Mit Niklas und Lukas Holzmann sowie Jonas Herrmann stehen wieder Alternativen im Rückraum zur Verfügung. Der Neuling stellt sich in der Kenzinger Üsenberghalle auf Abstiegskampf pur ein. „Uns erwartet eine leidenschaftlich kämpfende und äußerst erfahrene Mannschaft. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel. Dennoch müssen wir versuchen, mit einer gewissen Leichtigkeit in die wichtige Partie zu gehen. In der Hinrunde waren wir in den entscheidenden Spielen zu verkrampft und scheiterten mehr an uns selbst als am Gegner“, sagt Jürgen Herr.

Für die Jungs vom Roßberg wird es vor allem wichtig sein, in diesem Kellerduell zu einer stabilen Defensive zu finden und ordentlich aufs Tempo zu drücken. Hierbei gilt es vor allem die Räume von Sebastian Jäger einzuengen. Der Kenzinger Torjäger steuerte am vergangenen Spieltag mehr als die Hälfte der Treffer seiner Mannschaft bei und zeigte sich auch vom Siebenmeterpunkt nervenstark. Hinzu kommt mit Denis Michelbach ein torgefährlicher Spielmacher in den Reihen des Gegners. Auch TBK-Trainer Aurelius Steponavicius schnürte zuletzt wieder seine Handballschuhe und stand selbst auf dem Feld.

„Wir haben immer noch eine Chance, die Liga zu halten. In Kenzingen erwartet uns ein echtes Endspiel. Wir wollen alles aus uns herausholen und unbedingt zwei Punkte in Kenzingen holen. Die Saison ist lang und hart, aber wir werden bis zum Ende kämpfen“ verspricht TVS-Kapitän Jan Holzmann. Zur Unterstützung in diesem richtungsweisenden Spiel setzt der TV St. Georgen einen Fanbus ein. Abfahrt ist am Samstag um 17.30 Uhr am Gasthaus Krone.