Donaueschingen Erstes Aufstiegsspiel zur Bezirksliga: Tolga Sözer bringt Weilersbach in Vorteil

SSC Donaueschingen verliert auf eigenem Platz mit 1:2 Toren

Fußball, Aufstiegsspiel zur Bezirksliga: SSC Donaueschingen – FC Weilersbach 1:2. (mi) Eine ausgezeichnete Ausgangsposition erspielte sich der FC Weilersbach im Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga. Im ersten Duell gegen den SSC Donaueschingen erwiesen sich die Gäste als die klar bessere Mannschaft und gewannen verdient, darin waren sich die beiden Trainer Thomas Minzer vom SSC und Pastore Nunzio einig.

In einem, von Schiedsrichter Dominic Steiger aus St. Georgen, souverän geleiteten und fairen Spiel erarbeiteten sich die Gäste mehr Torchancen und prüften Donaueschingens Torwart Christian Podchull bereits in der 16. und 18. Minute. Eine Direktabnahme von Marius Gedasche in der 25. Minute stellte den Gästetorhüter vor keine allzu großen Probleme. Dagegen strich ein Kopfball der Gäste in der 30 Minute ebenso knapp am Donaueschinger Tor vorbei wie nur eine Minute später ein strammer Schuss. Trotzdem nutzte Marius Gedasche eine der wenigen Möglichkeiten kurz vor der Halbzeitpause unter Mithilfe vom Weilersbacher Mike Köhler, der den Ball letztlich ins eigene Tor bugsierte, zur 1:0-Pausenführung für den SSC.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Weilersbach die torgefährlichere Mannschaft und kam nach weiteren Chancen in der 64. Minute durch einen von Tolga Sözer verwandelten Foulelfmeter zum Ausgleich. In der 74. Minute war es noch einmal Tolga Sözer, der den FC Weilersbach in Führung brachte. Diesen Vorsprung verteidigten die Gäste bis zum Abpfiff. Erst in den Schlussminuten kam der Gastgeber besser ins Spiel und hätte am Ende fast noch das Unentschieden retten können.

Allerdings waren sich die beiden Trainer in ihrer Spielanalyse einig, dass das bessere Team gewonnen hat. „Die Chancen sprechen für sich. Wir haben nun eine gute Ausgangslage, aber noch ist nichts entschieden“ sieht Gästetrainer Nunzio Pastore dem Rückspiel mit Spannung entgegen. SSC-Coach Thomas Minzer sah in Weilersbach ebenfalls einen verdienten Sieger, setzt aber alle Hoffnung auf ein besseres Rückspiel, in dem er entgegen der ersten Begegnung auf den kompletten Kader zurückgreifen kann. „Kein Vergleich mit dem letzten Punktspiel in Grafenhausen“, stellte ein ernüchterter SSC-Trainer am Ende fest. Das zweite Spiel zwischen beiden Teams findet am kommenden Samstag (15.30 Uhr) in Weilersbach statt. Tore: 1:0 (45.) Köhler (Eigentor), 1:1 (64.) Sözer (Foulelfmeter), 1:2 (74.) Sözer. SR: Steiger (St. Georgen).

SSC Donaueschingen: Podchull, Ewald (57. Minzer), Özyildrim, Holwegler, Reihs, Charton, Seltmann (72. Muckle), Atar, Kozevnikov, Avim, Gedaschke.

FC Weilersbach: Riccardi, M. Köhler, A. Köhler, Neininger, Rehnert, Kurban (90. Baumann), Grathwohl (68. A. Sözer), T. Sözer (79. Pena), Schleicher, Peluso (61. Losing), Pastore.