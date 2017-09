Regionalsport Schwarzwald Erndle wieder im DJK-Kader

DJK Donaueschingen will in Salem zweiten Saisonsieg feiern

Fußball-Landesliga: FC RW Salem – DJK Donaueschingen (Samstag, 17.30 Uhr). (daz) Der erste Saisonsieg am vergangenen Wochenende hat für ein kollektives Durchatmen bei den Donaueschingern gesorgt. Noch aber ist die Mannschaft nicht über den Berg. „Der erste Sieg war schön, ist aber auch schon wieder abgehakt. Die Frage, ob der Knoten wirklich geplatzt ist, würde ich erst nach dem zweiten Sieg in Folge mit ja beantworten“, sagt DJK-Trainer Christian Leda.

In den vergangenen zwei Spielzeiten brachten die Donaueschinger aus Salem stets drei Punkte mit. Im ersten Jahr gelang sogar ein 6:1-Erfolg. Dennoch mahnt Leda: „Wir haben uns gegen Salem immer schwer getan. Diese Mannschaft hat einen für die Liga sehr starken Schlussmann und steht defensiv stabil. Da werden wir uns etwas einfallen lassen.“ Gefreut hat sich Leda im Training, dass bei der Mehrzahl der Spieler keine Zufriedenheit eingekehrt ist. Im Gegenteil. „Viele sind weiterhin unzufrieden mit dem Saisonstart und wollen endlich raus aus dem ungeliebten Tabellenkeller.“

Leda muss die Erfolgsmannschaft leicht verändern. Berkay Cakici hat sich aus privaten Gründen abgemeldet und Neuzugang Yakup Sevimli, der zuletzt große Fortschritte machte, ist angeschlagen. Wieder in der Mannschaft zurück ist indes Christoph Erndle. Leda wird einmal mehr die Kadergröße klein halten und vertraut weitgehend den Spielern, die seit drei Wochen einen Aufwärtstrend gezeigt haben. Nun gilt es den optischen Eindrücken auch Zählbares folgen zu lassen. Drei Punkte in Salem und die Donaueschinger würden wieder im Tabellenmittelfeld anklopfen. Für die DJK wären es zugleich die ersten Punkte in dieser Saison auf fremdem Terrain.