Regionalsport Schwarzwald Erleichterung bei DJK Villingen

Hirsch-Elf gewinnt nervenaufreibendes Heimspiel gegen Markdorf

Fußball-Landesliga: DJK Villingen – SC Markdorf 4:3 (3:1). (hr) Jubel bei der DJK Villingen: Nach 13 Begegnungen ohne einen Sieg hat der Tabellenvorletzte den Bann gebrochen und den ersten Dreier seit dem 26. August eingefahren. Es war den Spielern nach dem Abpfiff deutlich anzusehen, welche Tonnen von Ballast von ihren Schultern purzelten. Der Sieg war emotional eine Achterbahnfahrt. Nach einem fulminanten Start führte die DJK bereits mit 3:0. Markdorf glich aus. Das Spiel drohte zu kippen. Doch der DJK gelang noch das Happy-End.

Die Villinger starteten konzentriert in die Partie und wurden dafür auch belohnt. In der 13. Minute konnte Gäste-Torhüter Alexander Koch nach einem Eckball einen Kopfball von Alieu Sarr nicht festhalten. Yannick Käfer stand goldrichtig und drückte den Ball zum 1:0 über die Linie. Keine 180 Sekunden später folgte das 2:0. Erneut sah der Markdorfer Torwart nach einer Ecke nicht gut aus. Er bugsiert das Leder zu Sarr, der die Villinger Führung erhöhte. Die Gastgeber setzten weiter nach und durften sich in Minute 26 über das 3:0 freuen. Marc Riesle versenkte im Sechzehner den Ball mit einem Flachschuss ins Netz. Wer nun glaubte, die Partie sei schon entschieden, der täuschte sich gewaltig. Die Gäste gaben nicht auf und verkürzten durch einen Freistoß von Esref Su in der 32. Minute auf 1:3.

Zu Beginn der zweiten Hälfte blieb die DJK am Drücker. Die Tore machten jedoch zunächst die Gäste. In der 55. Minute traf der eingewechselte Rashed Kohistani zum 3:2. Acht Minuten später verwandelte Esref Su erneut einen Freistoß zum 3:3.

In der Schlussphase zeigten die Villinger großen Kampfgeist. Zunächst blieben zwar zwei gute Chancen zur erneuten Führung noch ungenutzt. Doch in der 77. Minute gelang Fatih Avci das 4:3. Riesle hatte aus 20 Metern mit einem strammen Schuss zunächst die Unterkante der Querlatte getroffen. Avci schaltete am schnellsten und beförderte den Ball über die Linie. Markdorf versuchte zwar nochmals auf das 4:4 zu gehen, jedoch erfolglos.

Trainerstimme:

Jan Hirsch (DJK): „In der ersten Halbzeit ist es uns gelungen, das, was wir uns vorgenommen haben, umzusetzen. Gerade mit dem Zweikampfverhalten war ich über 90 Minuten sehr zufrieden. In manchen Situationen kam jedoch der letzte Pass nicht an.“

Tore: 1:0 Käfer (13.), 2:0 Sarr (16.), 3:0 Riesle (26.), 3:1 E. Su (32.), 3:2 Kohiastani (55.), 3:3 E. Su (63.), 4:3 Riesle (77.). SR: Julian Seifermann (Neuweier/Baden-Baden). ZS: 50.

DJK Villingen: Schwind, Penndorf, Tritschler, Wieczorek, Sarr, Käfer (90.+1 Pfriender), Hug, Riesle, Reich (63. Beha, 77. Takuete), Avci (79. Werner), Giesler.