Regionalsport Schwarzwald Erich Thurow: Das wird ein heißes Spiel

Trainer der DJK Donaueschingen II tippt den 28. Bezirksliga-Spieltag

Fußball-Bezirksliga: (daz) Die DJK Donaueschingen II ist auf einem guten Weg, die Saison als bester Aufsteiger abzuschließen. Donaueschingens Trainer Erich Thurow tippt für den SÜDKURIER die Partien des 28. Spieltags in der Bezirksliga Schwarzwald

SV TuS Immendingen – FC Gutmadingen. „Immendingen spielt in der Rückrunde stärker. Gutmadingen ist aktuell in einem kleinen Loch. Ich tippe 2:2.“

SV Hölzlebruck – FC Dauchingen. „Beide sind Tabellennachbarn. Nach oben und unten geht nicht mehr viel. Dauchingen gewinnt mit 2:1.“

FV Marbach – FC Hochemmingen. „Das wird ein sehr interessantes Spiel. Ich habe Hochemmingen im Nachholspiel gegen Tennenbronn gesehen. Die Hochemminger wollen den zweiten Tabellenplatz verteidigen, um an den Aufstiegsspielen zur Landesliga teilzunehmen. Die Mannschaft hat bei mir einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Spielt Hochemmingen wieder so stark, gewinnt die Elf in Marbach mit 2:0. “

FC Königsfeld- FC Brigachtal. „Königsfeld kann aktuell die vielen personellen Ausfälle nicht kompensieren. Für das Tabellenschlusslicht aus Brigachtal geht es einzig und allein um die Punkte. Brigachtal muss am Wochenende gewinnen, sonst könnte es schon vorbei sein. Auch wenn die Königsfelder nicht in Bestbesetzung spielen, tippe ich 1:0 für die Gastgeber.“

SG Riedöschingen/Hondingen – TuS Bonndorf. „Wie Brigachtal muss auch Riedöschingen gewinnen, um die Chancen auf den Ligaerhalt zu wahren. Bonndorf habe ich zuletzt einmal gesehen. Die Mannschaft wirkt sehr stabil. Mein Tipp: 1:2.“

SV Geisingen – SV Überauchen . „Glückwunsch an Geisingen zur Meisterschaft. Im ersten Heimspiel nach der Krönung will sich Geisingen auch vor eigenen Fans in bester Verfassung zeigen. Pech für die Überauchener, dass sie gerade jetzt da spielen müssen. Geisingen wird nicht nachlassen und die Partie klar mit 3:0 gewinnen.“

SG Riedböhringen/Fützen – DJK Donaueschingen II. „Das wird ein ganz heißes Spiel. Die Gastgeber haben von den vier abstiegsbedrohten Mannschaften die beste Ausgangsposition und die wollen sie natürlich auch behalten. Wir wissen, was in Riedböhringen auf uns zukommt. Wir müssen den Kampf annehmen und wollen einen sportlich fairen Wettbewerb.“

FC Pfaffenweiler – FV Tennenbronn. „Die Tennenbronner scheinen sich wirklich schon ganz auf das Bezirkspokalfinale am nächsten Donnerstag zu konzentrieren. Wenn Pfaffenweiler da konzentriert spielt, ist ein 2:0-Auswärtserfolg machbar.“