Am Freitag gab der Verein bekannt, dass das Trainer-Trio um weitere zwei Jahre verlängert. Nun soll am Sonntag im Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt die nächste positive Nachricht folgen.

Zwei Tage, zwei Punkte, zwei Jahre, zwei erfreuliche Nachrichten – die vergangenen 48 Stunden steigerten die ohnehin schon gute Stimmung bei den Wild Wings noch weiter. Am Donnerstag heimsten die Schwenninger in einem mitreißenden Spiel bei den Kölner Haien zwei weitere Auswärtspunkte ein. Am Freitag gab der Verein bekannt, dass das Trainer-Trio um weitere zwei Jahre verlängert. Nun soll am Sonntag im Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt (16.30 Uhr) die nächste positive Nachricht folgen.

Chefcoach Pat Cortina, Co-Trainer Petteri Väkiparta und Torwart-Trainer Ilpo Kauhanen unterzeichneten Verträge bis 2020. „Der Verein hat die richtige Richtung eingeschlagen und ich will dem Team helfen, den nächsten Schritt zu machen. Wichtig war für mich, dass das Trainertrio zusammenbleibt“, sagt Cortina zu seiner Vertragsunterschrift. Der 53-Jährige betont, dass für ihn bei der Verlängerung auch wichtig war, dass die Geschäftsführer der Wild Wings mit Herzen ihr Eishockey-Team führen. „Wir wollen dazu beitragen, dass sie es weiterhin genießen können“, so Cortina. Sport-Manager Jürgen Rumrich meint zur Vertragsverlängerung des Trios: „Wir waren uns sehr schnell einig, dass wir gemeinsam den eingeschlagenen Schwenninger Weg weitergehen wollen. Die Zusammenarbeit mit Pat, Petteri und Ilpo macht riesigen Spaß.“

Riesigen Spaß hatten die Wild Wings auch bei ihrem Gastspiel in Köln. Die Fahrt in die Domstadt war (wieder einmal) eine Reise wert. Nach einem begeisternden Spiel und dem entscheidenden Treffer von Will Acton im Penaltyschießen landeten die Schwenninger mit 5:4 ihren fünften Sieg in den vergangen sieben Auswärtsspielen. Allerdings kostete Cortina das Hin und Her (Schwenningen führte viermal) auch einige Nerven: „Zwei Drittel waren sehr gut von uns. Mit dem Mitteldrittel war ich aber nicht zufrieden. Da hatte Köln zu oft in unserer Zone den Puck.“Der erneut überragende Torhüter Dustin Strahlmeier sprach von einem „glücklichen Erfolg“. Mit dem knappen Sieg verdarben die Schwenninger zugleich Kölns Trainer Peter Draisaitl seinen 52. Geburtstag.

Offensichtlich tun sich die „Schwäne“ auswärts mit dem Toreschießen wesentlich leichter als vor heimischem Publikum. „Die Spieler machen sich weniger Druck und spielen einfach ihr Spiel“, sagte Cortina. In fremden Hallen erzielten die Schwenninger in jeweils 15 Spielen insgesamt neun Treffer mehr als in der Helios-Arena, kassierten allerdings auch 17 Tore mehr. Der Sieg in Köln war immerhin schon der achte Auswärtserfolg. Genauso viele hatte die Mannschaft in der gesamten Saison 2016/17.

Die Wild Wings reisten aber auch mit einer bitteren Nachricht aus dem Rheinland nach Hause. Der zuletzt so formstarke Markus Poukkula musste verletzungsbedingt vorzeitig vom Eis und machte sich humpelnd auf den Weg in die Kabine. Mit Blick auf das bevorstehende Heimspiel am Sonntag gegen Ingolstadt hat Cortina bei Poukkula „nur ein bisschen Hoffnung“, dass er wieder auflaufen kann. Genauso gering sind auch die Erwartungen, was die Rückkehr von Stefano Giliati betrifft. Definitiv fehlen werden die verletzten Mirko Sacher, Mirko Höfflin und Marc El-Sayed.

Gegen die Panther aus Ingolstadt fordert Pat Cortina vor allem defensiv eine Steigerung. „Wir dürfen Ingolstadt nicht so lange mit der Scheibe in unserem Drittel lassen und müssen versuchen, so lange wie möglich in der gegnerischen Zone zu bleiben“. Auf die Frage, ob es ein Vorteil ist, dass die Schwenninger einen Tag mehr zur Erholung haben als die Panther meinte der Chefcoach: „Das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall tut uns dieser eine Tag mehr Regeneration sehr, sehr gut.“

Der Gegner am Sonntag

Die Ingolstadt Panther spielen bereits zum dritten Mal in dieser Saison gegen die Wild Wings und haben beide bisherigen Vergleiche gewonnen. Dennoch hinkt der Tabellenelfte den eigenen Ansprüchen weiter deutlich hinterher und dem Team droht, dass zum dritten Mal in Folge die direkte Playoff-Qualifikation verpasst wird. Auch der Trainerwechsel bei den Ingolstädtern vor vier Wochen von Tommy Samuelsson zu Interimscoach Larry Mitchell macht sich punktemäßig bei den Panthern nicht bemerkbar.

In der verzwickten Situation wären Führungsspieler gefragt. Doch egal, ob Kapitän John Laliberte, Brandon Buck, Patrick McNeill, Benedikt Kohl oder Petr Taticek: Die Liste derer, die dieser Rolle aktuell nicht gerecht werden, ist lang. (tif)