Regionalsport Schwarzwald Erfolgreichster Biathlon-Winter aller Zeiten

Förderverein Biathlon tagte im Skiinternat Furtwangen. Klares Votum für Siegfried Kaltenbach

Biathlon: (ju) Auch im 21. Vereinsjahr blickt der Vorstand des Fördervereins Biathlon auf eine erfolgreiche Unterstützung des Nachwuchses zurück. Sportlich verlief die Saison 2016/17 für die Sportler der Skiverbände Baden-Württemberg äußerst erfolgreich. Das Jahr war eines der erfolgreichsten seit Gründung des Fördervereins. Absoluter Höhepunkt war der WM-Titel von Benedikt Doll (SZ Breitnau) bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Hochfilzen im Sprint.

Die Mitgliederversammlung des Fördervereins verbuchte im Skiinternat Furtwangen einen guten Besuch. Bei den Wahlen gab es einen klaren Vertrauensbeweis für den Vorsitzenden Siegfried Kaltenbach und für Schriftführerin Simone Hauswald. Kaltenbach berichtete über ein arbeitsreiches Jahr. Der vergangene Winter kam spät und war launisch. Bei Inversions-Wetterlage gab es Probleme bei der Beschneiungsanlage, die erst ab 8. Dezember 2016 in Gang kam und Anfang Januar Training und Wettkämpfe über die Saison hinweg ermöglichte. Mit 5000 Kubikmeter Schnee verhalf man Schonach zur Austragung des Weltcup-Finales in der nordischen Kombination. Im zwölften Beschneiungsjahr musste man elfmal immer auf den Maschinenschnee zurückgreifen.

Kaltenbach informierte die Versammlung, dass die älteste Schneekanone jetzt ins große Walsertal veräußert und durch eine modernere ersetzt werde. Zukünftig sei die Sanierung der Biathlonanlage Schönwald vorrangig, was für 2018/19 vorgesehen ist. Die Prioritäten wurden bereits gesetzt. Die Skirollerstrecke von 2,5 Kilometern muss als erstes erneuert und mit einer Schwarzdecke versehen werden, deren Kosten auf 110.000 Euro beziffert werden. Geplant ist auch, an der Schießanlage die KK-Stände um sechs auf insgesamt 14 zu erweitern. Kaltenbach hofft, dass bei dieser Investition ein Drittel an Fördergeldern ausgeschüttet werden. Um den Eigenanteil zu stemmen, werden viele Helfer benötigt. Außerdem kündigte Kaltenbach an, dass sich auch am Stützpunkt Notschrei in nächster Zeit wieder etwas tun werde. Der Förderverein gab im abgelaufenen Geschäftsjahr Zuschüsse an Vereine, unterstützte den Nachwuchs beim Kauf von Waffen und Munition und bei der Beschaffung von Leihwaffen. Die Leihgebühr wurde für Mitglieder auf 85 und Nichtmitglieder auf 105 Euro festgelegt.

Schriftführerin Simone Hauswald ergänzte den Jahresbericht dahingehend, dass im zweiten Anlauf die beschlossene Satzungsänderung auf den Weg gebracht worden sei. Es wurden erfolgreich neue Inserenten und Mitglieder geworben. Der Skitag Schulen im Schnee entpuppte sich bei schönstem Winterwetter in der Disziplin Biathlon als Renner. Derzeit sind 13 Jugendliche im Skiinternat Furtwangen, davon vier seit Sommer neu. Der Kassenbericht von Thomas Sutter brachte ein sattes Plus von 7400 Euro.

Vom erfolgreichsten Skiwinter aller Zeiten von den Damen und Herren bis zu den Schülerklassen berichteten Biathlon-Sportwart Andreas Gnädinger und Landestrainerin Ina Metzner. Neben Benedikt Doll wurde auch Simon Schempp (SZ Uhingen) im Massenstart Weltmeister. Bei der Deutschen Jugendmeisterschaft waren die Jugendlichen der Skiverbände Baden-Württemberg Erster im Medailienspiegel und in der Länderwertung des Deutschlandpokals Zweiter hinter Bayern, ebenso auch beim Deutschen Schülercup und RWS-Cup. Somit befinden sich die SBW-Athleten mit den nationalen Skiverbänden auf Augenhöhe. Das Trainingsniveau sei derzeit sehr hoch. Ina Metzner dankte dem Förderverein, ohne den vieles nicht möglich wäre. Andreas Gnädinger plädierte zum Abschluss für die Anschaffung neuer Lasergewehre, weil die vorhandenen nicht mehr zeitgemäß seien.