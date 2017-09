Erfolgreiche Aufholjagd

Oberligist KSK Furtwangen mit knappem Sieg in Sélestadt

Ringen, Oberliga: Lutté Sélestadt – KSK Furtwangen 17:19. (mn) Der dritte Saisonkampf wurde für die Furtwanger schwieriger als erwartet. Gegen die bisher sieglose Staffel aus dem Elsass sah es für den KSK zu Beginn nicht gut aus. Die Bregtäler konnten sich am Ende jedoch nach einer erfolgreichen Aufholjagd knapp durchsetzen. Mike Kromer holte im letzten Kampf die entscheidenden Punkte. Die Einzelkämpfe:

57 kg: Nagomed Elkhejef – Raphael Reis 4:0 (8:4) Reis lieferte seinem Gegner am Anfang ein ausgeglichenes Duell. In der zweiten Kampfhälfte wurde er jedoch geschultert (Gesamtstand: 4:0). 130 kg: Adullah Guler – Tobias Baier 4:0 (6:0). Baier war ohne Chance. Mit der zweiten Aktion ging er auf die Schultern (8:0)

61 kg: Michael Van de Walle – Ionut Hamzu 3:0 (9:1). Der Gegner von Hamzu war ihm immer einen Schritt voraus und holte einen deutlichen Punktsieg (11:0). 98 kg: Eric Herzog – Jan Furtwängler 0:3 (2:12). Mit schönen Freistilaktionen punktete Furtwängler seinen Gegner aus und holte den ersten KSK-Sieg (11:3). 66 kg: Quentin Schweigert – Vincent Kirner 0:4 (4:20). Kirner hatte keinerlei Schwierigkeiten und erzielte einen überlegenen Sieg (11:7).

86 kg: Rémi Tschirhart – Felix Pfaff 0:4 (2:4). Wie schon eine Woche zuvor gelang es Pfaff, seinen Gegner schon nach kurzer Zeit auf die Schultern zu befördern (11:11). 71 kg: Yves Fuchs – Phillip Wolber 4:0 (9:3). Wolber hielt zu Beginn gut mit, verletzte sich aber in der zweiten Hälfte unglücklich und musste den Kampf aufgeben (15:11). 86 kg: Léo Maurer – Sascha Weinauge 0:4 (0:16). Weinauge war seinem Gegner haushoch überlegen. Nach einer halben Minute war das ungleiche Duell zugunsten des Furtwangers beendet (15:15).

75 kg A: Alexandre Meyer – Kevin Reuschling 2:0 (11:8). Reuschling lieferte sich mit dem Franzosen ein spannendes Duell. In der Endphase war Meyer ausdauernder und entschied den Kampf für sich (17:15). 75 kg B: Murat Karakoc – Mike Kromer 0:4 (1:16). Auf Kromer kam es nun an. Er hatte es in der Hand, den Sieg für den KSK einzufahren. Dies gelang dem Furtwanger bravourös. Mit einer Energieleistung wurde Kromer nach drei Minuten überlegener Punktsieger (Endstand: 17:19).

Bezirksklasse: Die 2. Mannschaft des KSK Furtwangen unterlag deutlich Radolfzell mit 8:22. Die Punkte für die Bregtäler holten Max Kokulan und Marcel Wolber.