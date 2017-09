Regionalsport Schwarzwald Erfahrung gegen jugenlichen Elan

FC Löffingen empfängt am Samstag im Landesliga-Derby den FC 08 Villingen II

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FC 08 Villingen II (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Nur eine Woche nach dem Spitzenspiel gegen F.A.L. (1:2) wartet auf den FC Löffingen der nächste starke Gegner. Die Villinger haben bisher vier ihrer ersten fünf Partien gewonnen. Beide wollen den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Fast exakt vor einem Jahr, am 24. September, gab es in Löffingen zwischen beiden Teams ein Topspektakel. Villingen siegte damals mit 6:5 Toren.

Da Cheftrainer Tim Heine diese Woche im Urlaub weilte, bereitete Frank Löffler die Löffinger Mannschaft vor. "Wir haben an der Stabilität unserer Defensive gearbeitet. Die jüngste Niederlage hat unsere Stimmung nicht getrübt. Wir werden gut vorbereitet in das Derby gehen", kündigt Löffler an. Pünktlich zum Spiel ist auch Heine zurück. Löffler schätzt an der jungen Villinger Elf, dass sie spielerisch einiges zu bieten habe und, ebenso wie Löffingen, immer für einen Treffer gut sei. "Unser Vorteil sollte die Erfahrung sein. Den Trumpf müssen wir ausspielen."

Personell sieht es bei Löffingen nicht so rosig aus. Löffler trainierte mit einer kleinen Gruppe an Spielern. Marco Bürer und Peter Beha müssen in der Partie ersetzt werden. Dafür stehen Adam Zimoch und Benjamin Gaudig wieder zur Verfügung. Wegen der Personalsorgen lässt sich Löffler zufolge wohl nicht vermeiden, dass einige Akteure auf eher ungewohnten Positionen zum Einsatz kommen werden.

Villingens Trainer Marcel Yahyaijan schmeckt der Spieltermin überhaupt nicht, da zeitgleich die Oberliga-Elf spielt und er wegen der dortigen Personalsorgen wohl zwei, drei Spieler abgeben wird. "Wir haben noch genügend Spieler, die alle mein Vertrauen haben, wenn sie zum Einsatz kommen", blockt Yahyaijan Ausreden bereits im Vorfeld ab. Fraglich ist indes noch der angeschlagene Mario Ketterer. Wenn er fit ist, wird er wohl spielen.

Yahyaijan hat zwar das Torspektakel vor einem Jahr nicht selbst miterlebt, dafür aber das Rückspiel. "Die außergewöhnlichen Offensivqualitäten der Löffinger haben sich auch bis zu uns herumgesprochen. Da gibt es einige Angreifer, die nicht lange fackeln und ihre Chancen nutzen." Zudem verfüge Löffingen, ganz im Gegensatz zu den Villingern, über eine seit Jahren eingespielte Mannschaft, in der Laufwege und Abstimmung passen. Yahyaijan rechnet sich dennoch etwas aus, wenn sich seine Mannschaft an die taktischen Vorgaben hält, defensiv sicher steht und die eigenen Möglichkeiten nutzt. Seine junge Mannschaft will die zuletzt gezeigten Eigenschaften erneut in die Waagschale werfen.