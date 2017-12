Regionalsport Schwarzwald "Er war unser Wunschkandidat"

Alexander Thumer ab 1. Januar sportlicher Leiter beim Fußball-Oberligisten FC 08 Villingen.

Fußball-Oberliga: Es läuft beim FC 08 Villingen. Tabellenzweiter in der Oberliga, Heimspiel im Pokal-Halbfinale, Stadion-Umbau genehmigt und Vip-Raum so gut wie sicher finanziert. Nun ist auch die letzte vakante Stelle in der Vereinsführung besetzt. Alexander Thumer wurde am Donnerstag als neuer sportlicher Leiter der Nullachter offiziell vorgestellt. Überraschend kam die Personalie allerdings nicht mehr (wir berichteten). Thumer übernimmt zunächst das Amt kommissarisch, da er bei der FC 08-Hauptversammlung im nächsten Jahr noch von den Mitgliedern bestätigt werden muss. Er tritt damit die Nachfolge von Martin Braun an, der sein Amt im Sommer überraschend abgegeben hatte.

„Alexander Thumer ist unser Wunschkandidat. Das ist ein wichtiger Tag für den Verein“, sagte FC 08-Präsident Leo Grimm. In der Vorstandschaft habe es ein einstimmiges Votum gegeben. Für den 59-jährigen Thumer ist der Villinger Traditionsklub kein Neuland. Er war in den 90er-Jahren bereits eineinhalb Jahre als Trainer bei den Nullachtern tätig und anschließend acht Jahre Spielausschussvorsitzender. Im April 2005 gab er dieses Amt ab. Es folgte bis Oktober 2017 eine zwölfjährige Tätigkeit in der sportlichen Führung des Verbandsligisten FC Bad Dürrheim.

„Ich freue mich sehr auf die Herausforderung. Ich bin mittlerweile 27 Jahre im Schwarzwald. In dieser Zeit stand der FC 08 noch nie so gut da wie jetzt. Der Verein ist auf einem ganz tollen Weg“, waren die ersten Worte von Thumer bei seiner Vorstellung. Ab dem 1. Januar wird er seinen neuen „Job“ antreten und will sich dabei zeitnah an die Verhandlungen mit den Spielern des Oberligisten machen. „Das Ziel muss sein, einen Großteil der Mannschaft zu halten. Deshalb werde ich mich im Januar mit dem Trainerteam zusammensetzen.“ Auch FC 08-Geschäftsführer Gaetano Cristilli freut sich, dass Thumer bei den Villingern die Führungsriege ergänzt: „Er ist ein kompetenter und erfahrener Mann, der uns weiterhelfen wird.“

Erfreute Gesichter gibt es bei den Nullachtern auch, was den Stadion-Umbau betrifft. „Wir spüren, dass die Stadt Villingen-Schwenningen bereit ist, uns zu unterstützen und dafür Geld in die Hand zu nehmen“, so Grimm. Die Stadt wisse, dass der FC 08 ein Aushängeschild für Villingen sei, so wie es die Wild Wings für Schwenningen sind. Die Finanzierung für die Baumaßnahmen steht. Deshalb geht Grimm fest davon aus, dass der Stadion-Umbau und der neue Vip-Raum zu Beginn der Saison 2018/19 fertig sind. Grimm: „Es gibt nur noch einige Punkte, die rechtlich zu klären sind.“

Der Präsident der Nullachter hofft dass durch die Umbaumaßnahmen das ebm-Papst-Stadion noch mehr aufgewertet wird: „Sollten wir noch einmal in den DFB-Pokal kommen, dann möchten wir dieses Spiel auch wieder im Friedengrund austragen. Zudem bemühen wir uns weiterhin darum, dass Villingen fester Endspielort im Südbadischen Pokal wird. Leider wehrt sich der Verband noch vehement dagegen.“

Gut möglich, dass beim FC 08 im Sommer nicht nur der Vip-Raum sondern auch die Spielklasse neu ist. Die Regionalliga ist derzeit ein heißes Thema beim Tabellenzweiten der Oberliga. „Wir wären blauäugig, wenn wir nicht zweigleisig fahren“, betont Alexander Thumer und fügt zugleich an: „Es wäre aber auch ein super Jahr, wenn der FC 08 am Ende auf dem vierten Tabellenplatz steht.“ Klappt es mit dem Aufstieg, befürchtet Leo Grimm, dass die Mannschaft der Nullachter auch ein neues Gesicht bekommen wird. „Regionalliga ist – unter anderem durch die langen Fahrtstrecken – für Spieler ein Riesenaufwand. Mir ist Angst und Bange davor, dass einige unserer jetzigen Spieler diesen Aufwand berufsbedingt nicht leisten können.“