Regionalsport Schwarzwald Er trägt einen großen Namen: Interview mit FC Fischbachs Torjäger Gerd Müller

Schon fünf Saisontreffer erzielt

Fußball, Kreisliga A, Staffel 1: Gerd Müller, Stürmer des FC Fischbach, orientiert sich in Sachen Toreschießen an seinem prominenten Namensvetter. Mit fünf Saisontreffern verhalf der 27-Jährige seinem Verein zur Tabellenführung in der Kreisliga A, Staffel 1. Auch beim Spiel gegen Kappel ließ es der Stürmer mit drei Treffern ordentlich krachen.

Herr Müller, Sie haben am Sonntag gegen den FC Kappel einen Dreierpack erzielt. Mussten Sie im Anschluss einen Kasten Bier für Ihre Mannschaftskollegen ausgeben?

(schmunzelt) Nein, bei uns gibt es keine Regel bei einem Hattrick. Bei Gelegenheit werde ich das aber nachholen.

Warum läuft es derzeit so gut bei Ihnen?

Ich konnte zum einen die komplette Vorbereitung mitmachen. Zum anderen spielt die gesamte Mannschaft gerade sehr gut, und ich werde immer mustergültig von meinen Mitspielern bedient.

Als Torjäger haben Sie einen passenden Namen. Immerhin heißt der erfolgreichste Stürmer der deutschen Fußballgeschichte genauso wie Sie. Hören Sie oft Witze darüber?

Nein, eigentlich sehr selten. Ich habe auch keinen besonderen Spitznamen in der Mannschaft.

Als Fan des FC Bayern München ist Gerd Müller Ihnen aber sicher ein Begriff, oder?

Ja, klar. Er war ein herausragender Stürmer. Nicht umsonst wird er der „Bomber der Nation“ genannt.