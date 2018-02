Enttäuschende Vorbereitung

Zwei Heimspiele für Volleyballerinnen des TV Villingen II in der Goldenbühlhalle. Bad Dürrheim favorisiert

Volleyball-Verbandsliga, Damen: TV Villingen II – SV Waltershofen; TV Villingen II – TB Bad Krozingen (Samstag, 15 Uhr, Goldenbühlhalle). (daz) Vier Spiele vor Abschluss der Saison haben die Villinger Volleyball-Talente weiterhin sehr gute Titelchancen, sind sie doch punktgleich mit Tabellenführer FT Freiburg. Die Breisgauer haben ebenfalls einen Heimspieltag und Gegner, die der Kategorie der Villinger entsprechen. Waltershofen kommt als Tabellensechster, während Bad Krozingen auf Rang vier liegend noch ganz vorn eingreifen will. Für die Villinger wird es daher sehr wichtig sein, die Kräfte für beide Partien klug einzuteilen.

"Unsere Vorbereitung verlief bisher enttäuschend. Ich hatte nur 30 Prozent der Spielerinnen im Training. Fasnacht hat uns deutlich zurückgeworfen. So wird es nicht reichen, weiterhin in der Tabelle ganz oben mitzuspielen", sagt Trainer Dirk Becker. Er wird zwar zwölf Spielerinnen nominieren, doch diese sind auf einem unterschiedlichen Fitnessstand. Becker ist daher nicht so zuversichtlich wie sonst, "zumal wir im ersten Vergleich in Bad Krozingen regelrecht vorgeführt wurden". Villingen erzielte bei der 0:3-Niederlage nur zehn, 16 und zwölf Ballpunkte, die Becker rückblickend als "schmeichelhaft" einstuft.

In Waltershofen gelang den Becker-Schützlingen ein 3:1-Erfolg, doch auch da war viel Gegenwehr zu brechen. Der Coach hofft darauf, dass ihn seine junge Mannschaft am Samstag positiv überrascht und punktet. Schon gegen Waltershofen im ersten Spiel sei das wichtig, um sich Selbstvertrauen für die zweite, noch schwerere Aufgabe zu holen. Während Jule Gaisser in der ersten Mannschaft aushelfen muss, steht Becker die bereits in der Dritten Liga eingesetzte Amalie Nunnenmacher zur Verfügung.

Bad Dürrheim spielt in Freiburg

USC Freiburg II – TB Bad Dürrheim (Samstag, 15.30 Uhr). (gre) Die Bad Dürrheimer Verbandsliga-Volleyballerinnen reisen am Samstag nach Freiburg. Die Gastgeberinnen stehen derzeit mit neun Punkten auf den vorletzten Tabellenplatz. Dennoch sollten die Kurstädterinnen den Gegner nicht unterschätzen. Schließlich hat Freiburg im bisherigen Saisonverlauf einige Spiele nur denkbar knapp verloren. "Sie sind besser, als es der Tabellenplatz vermuten lässt", warnt TB-Trainer Zdravo Greguric. Noch immer schlägt sich in der Bilanz der Freiburgerinnen das große Verletzungspech zu Beginn der Saison nieder.

Bad Dürrheim musste über die Fasnacht das Training ausfallen lassen. Auch in dieser Woche war kein Training möglich. Zu viele Spielerinnen hatten krankheitsbedingt die Übungseinheiten absagen müssen. Das macht die Aufgabe in Freiburg nicht leichter. Die Hoffnungen des Trainers sind, dass sich alle angeschlagenen Spielerinnen bis Samstag ausreichend erholt haben. Dennoch muss Bad Dürrheim umbauen. Nathalie Laub, Nicole Ebner und Claudia Mrowetz werden auf jeden Fall nicht mitreisen. Somit hat Trainer Greguric für das Zuspiel und den Mittelblock keine Alternativen und auch im Außenangriff bleibt nur eine Ersatzspielerin übrig.

Trotz allem wollen die TB-Damen ihre Chance nutzen und mit einem Sieg den fünften Platz sichern. Mit einem Erfolg wäre zudem drei Spiele vor Saisonende auch vorzeitige Klassenerhalt sicher. Der Spieltag beginnt um 15.30 Uhr in der Uni-Halle Freiburg. Das erste Spiel bestreiten die Gastgeberinnen gegen den USC Konstanz II. Im Anschluss sind die Bad Dürrheimerinnen gefordert. der nächste Heimspieltag findet erst am 10. März zum Abschluss der Saison in der Salinensporthalle statt.