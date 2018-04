Donaueschingen Endlich wieder Oberliga

Neckar Hammers aus Schwenningen erwarten zum Saisonauftakt die Stuttgarter Silver Arrows

American Football, Oberliga: (rom) Die Neckar Hammers aus Schwenningen empfangen am Samstag (16 Uhr) auf dem Sportgelände der FSV Schwenningen die Stuttgarter Silver Arrows. Der Aufsteiger aus der Neckarstadt freut sich auf den ersten Oberligaeinsatz seit eltichen Jahren.

Im siebten Jahr spielen die ehemaligen Donaustädter nun schon auf dem Sportgelände der FSV Schwenningen. Längst sind aus den Danube (für Donau) die Neckar Hammers geworden, die nun vor der beschaulichen Kulisse im Schwenninger Moos das Lederei kicken. Im vergangenen Jahr realisierten sie den Aufstieg in die Oberliga, die höchste erreichte Spielklasse seit dem Umzug von Donaueschingen. Dabei sah es 2008 recht düster für das 1991 gegründete Footballteam aus. Damals hatte man nicht einmal mehr ein wettbewerbsfähiges Team. Doch seit dem Neubeginn als Unterabteilung der FSV Schwenningen verspüren die Footballer wieder Aufwind.

Im ersten Saisonspiel am Samstag ist mit den Stuttgart Silver Arrows der letztjährige Drittplatzierte der Oberliga in Schwenningen zu Gast. "Wir freuen uns auf den Rundenstart, wenngleich uns das schlechte Wetter der letzten Wochen etwas zu schaffen machte und wir nicht auf den Platz konnten", sagt Hammers-Headcoach Lars Wührmann. Für die Neckar Hammers ist das Spiel zugleich eine erste Standortbestimmung. "Immerhin haben wir zwei Linebacker sowie zwei Offenseliner aus studientechnischen und beruflichen Gründen weniger. Diese Spieler gilt es erst mal zu kompensieren", gibt Wührmann zu bedenken. Die Gegner aus der Oberliga sind zwar dem Namen nach bekannt, doch durch die lange Abstinenz aus dieser Spielklasse recht schwer einzuschätzen. "Wir jedenfalls sind auf Sieg eingestellt", gibt sich Wührmann zuversichtlich.

Auch im Trainerstab der Hammers gab es eine Änderung. Offense-Headcoach Reimar Fauser verließ – zumindest für diese Saison – das Team. Er nimmt sich eine private Auszeit und reist die nächsten vier Monate durch die Welt. Doch die Weichen für einen fließenden Übergang wurden bereits in der letzten Saison gestellt. Schon damals assistierte Mathew Corwin in der Offense als Coach und leitet in dieser Saison die Geschicke eigenverantwortlich.