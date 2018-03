Einen Punkt erkämpft

SV Obereschach gleicht gegen FV Walbertsweiler zweimal einen Rückstand aus

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – FV Walberstweiler-Reng. 2:2 (0:1). (wh) Der gut eingestellte Gastgeber ließ von Beginn an erkennen, dass trotz der klaren Hinspielniederlage auch in Obereschach Landesliga-Fußball gespielt wird. Bereits in der zweiten Minute hatte Ro. Riegger die erste Chance. Der Gast nahm den Kampf an und hatte bis zur 12. Minute durch Müller und Klasan das Chancenverhältnis gedreht. Der überragende Obereschacher Fischer ließ den Gast schier verzweilfeln. Bis zur 39. Minute war beim SVO-Schlussmann stets Endstation. Zuvor allerdings wurde Marvin nach einem Traumpass von Sakschewski wegen angeblichem Abseits zurückgepfiffen. In Minute 39 eroberte der Gast den Ball im Mittelfeld. Das Zuspiel von Müller in den Strafraum nutzte Klasan zum 0:1.. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde Yildiz im Strafraum gelegt, doch den Elfmeter vergaben die Gastgeber.

Einmal mehr fand der Obereschacher Trainer Mario Bibic in der Pause offenbar die richtigen Worte. Zimmermann traf nach idealem Zuspiel von Mike Duffner in der 53. Minute zum 1:1 Ausgleich. Sechs Minuten später stellte Fischer per Foulelfmeter die Gästeführung wieder her. Bis zur 71. Minute hätte Walbertsweiler alles klar machen können, doch die Querlatte oder der Obereschacher Tormann Fischer hatten etwas dagegen. Yildiz traf in der 71. Minute nach Zuspiel von Mike Duffner zum umjubelten 2:2 Ausgleich. Tore: 0:1 (39.) Klasan, 1:1 (53.) Zimmermann, 1:2 (60.) Fischer, 2:2 (71.) Yildiz; ZS: 220; bes. Vork.: gelbrote Karte Yildiz (87. Obereschach).

SV Obereschach: Fischer, M. Duffner, Sakschewski, Zimmermann (90+3. Rottler), Re. Riegger, Schreiner, Storz, Hayn, T. Duffner (46. Heringer), Ro. Riegger, Yildiz.