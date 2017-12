Regionalsport Schwarzwald "Eine gute Gruppe zum Einspielen"

Blitz-Umfrage bei Schwarzwälder Fußball-Trainern zur Gruppenauslosung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018

Fußball: (wmf/ms) Keine Fußballzwerge, aber auch keine Hammer-Gegner: Das ergab für Deutschland die Auslosung der Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Als Gegner in der Gruppe F wurden dem amtierenden Weltmeister Italien-Bezwinger Schweden, Mexiko und Südkorea zugelost. In einer Blitzumfrage geben einige Fußball-Trainer im Schwarzwald ihre Prognose über die Stärke der Gruppe F ab.

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Das wird zwar kein Spaziergang, aber wenn alles normal läuft, sollte Deutschland die Gruppenphase auf Platz eins beenden. Mexiko und Schweden sind zwar stark, sollten aber kein Problem für Jogi Löws Mannschaft darstellen. Wir Kroaten haben mit Argentinien, Island und Nigeria dagegen eine Hammergruppe erwischt. Aber auch unsere Mannschaft hat Qualität und Chancen.“

Reiner Scheu (FC Bad Dürrheim): „Es hätte für Deutschland schlimmer kommen können. Alle drei Gegner sind gute Mannschaften, aber durchaus schlagbar. Wer Weltmeister werden will, muss ohnehin jeden schlagen. Das ist ein gutes Los für Deutschland.“

Enrique Blanco (FC Schonach): „Die deutschen Gruppengegner sind ideal, um sich einzuspielen. Da kann man durchaus von Losglück sprechen. Mein Land Spanien erwartet mit dem iberischen Nachbarn Portugal ein tolles Spiel zum Auftakt. Die anderen beiden Gegner Iran und Marokko müssen allerdings geschlagen werden.“

Michael Henseleit (FV Marbach): „Für Deutschland wäre generell jede Gruppenkonstellation machbar gewesen. Die Gruppe ist nicht schwer, aber auch nicht ganz leicht. Gegen Schweden hat sich die DFB-Elf in den letzten Jahren nicht leichtgetan. Auch Mexiko kann unangenehm sein. Diese Gruppe ist zum Einspielen auf jeden Fall besser als schwache Gegner wie Panama. Meine Favoriten auf den Titel sind Deutschland, Brasilien und Spanien.“

Mario Maus (FC Hochemmingen): „Die Auslosung bedeutet fast schon ein sicheres Weiterkommen gemeinsam mit Schweden. Mexiko kann aber auch gefährlich werden. Für mich ist Deutschland auch der Spitzenkandidat für den Titelgewinn. Keine andere Nation hat eine derartige Auswahl an technisch überragenden Spielern. Daneben habe ich auch Spanien auf dem Zettel.“

Marcel Yahyaijan (FC 08 Villingen II): „Für Deutschland ist das eine machbare Gruppe, da sehe ich keine Probleme. Der erste Platz müsste auf jeden Fall machbar sein. Ich als Halb-Iraner habe natürlich dem Iran die Daumen gedrückt. Sie haben mit Spanien und Portugal, dazu mit Marokko, eine sehr schwere Gruppe erwischt. Ein Weiterkommen wäre eine Riesenüberraschung. Für mich sind Deutschland, Spanien, Brasilien und Frankreich die Topfavoriten auf den Titel.“