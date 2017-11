Regionalsport Schwarzwald "Eine gefühlte Niederlage"

Verbandsliga-Klassenerhalt für FC Neustadt bei Saison-Halbzeit schon fast außer Reichweite

Fußball-Verbandsliga: (daz) Unter normalen Umständen hätte das torlose Remis des FC Neustadt gegen den bisher so starken Aufsteiger FV Lörrach-Brombach durchaus für Freude bei den Hochschwarzwäldern gesorgt. Als Tabellenvorletzter war es aber eindeutig zu wenig, um wieder neue Hoffnung zu schöpfen. „Es ist eine gefühlte Niederlage, zumal wir die deutlich besseren Chancen hatten“, sagt FCN-Trainer Benjamin Gallmann. Zudem mussten die Neustädter den Punkt durch die Verletzung von Florian Heitzmann teuer bezahlen. Vieles deutet darauf hin, dass Heitzmann in den letzten zwei Partien vor der Winterpause nicht mehr spielen kann.

Wieder einmal zeigten die 90 Minuten, wo der Schuh in Neustadt am meisten drückt. Beste Torchancen wurden ausgelassen. Die 14 Treffer in 17 Spielen entsprechen einem Abstiegskandidaten. Vier bis fünf sehr gute Möglichkeiten gab es gegen Lörrach, doch keine wurde genutzt. „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, aber das Ergebnis kann uns nicht glücklich machen“, ergänzt Gallmann. Besserung ist nicht in Sicht, denn externe Verstärkungen sind auch in der Winterpause nicht geplant.

Mit Heitzmann fehlt nun ein Kämpfer und ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Keine guten Aussichten vor den letzten zwei Partien 2017 gegen Radolfzell und in Linx.

Am Samstag wurde noch ein Aspekt deutlich: Gegen die Mannschaften der oberen Tabellenhälfte halten die Neustädter schon seit Monaten gut mit. „Es stimmt. Wir lassen im Vergleich zu den unmittelbaren Konkurrenten zu viele Punkte gegen die Teams der zweiten Tabellenhälfte liegen. Da fehlen uns die Erfolgserlebnisse, die wiederum das Tabellenbild verbessern würden“, fügt Gallmann an.

Aktuell sind die Plätze in Neustadt vom Schnee bedeckt. Der Trainer hat daher die ersten Übungseinheiten dieser Woche schon in die Soccerhalle Hinterzarten verlegt. Improvisieren ist angesagt, ein weiterer Nachteil der Neustädter gegenüber den Tabellennachbarn. Gallmann wird weiterhin nicht aufgeben, auch wenn am Wochenende einige Konkurrenten wieder deutlicher davongezogen sind.