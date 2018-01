Regionalsport Schwarzwald Eine Kante für die Panthers: Petar Madunic kommt

Neuzugang für Basketballer. 24-jähriger Kroate war Nationalspieler

Basketball, Regionalliga: (mst) Die Basketballer der Wiha.Panthers VS haben einen weiteren Spieler verpflichtet, der sie auf dem Weg zur Meisterschaft unterstützen soll. Mit Petar Madunic kommt ein 2,12 Meter großer Center von der ProB-Mannschaft der Dresdner Titans. Der 24-jährige Kroate soll den Abgang von Aron Walker kompensieren und die Lücke schließen, die der US-Amerikaner Christian Behrens seit seiner schweren Verletzung hinterlässt.

Madunic wechselte im vergangenen Sommer aus Frankreich nach Dresden, wo er allerdings nur wenig Spielzeit erhielt. In durchschnittlich acht Minuten kam Madunic auf knapp zwei Punkte und Rebounds. Nun soll der Kroate in Schwenningen wieder zu alter Stärke finden. "Bereits eine Woche nach der Verletzung von Behrens hatte ich Petar auf dem Schirm. Nun hat es sich glücklicherweise ergeben, dass er seinen Vertrag in Dresden kündigen und zu uns wechseln konnte", freut sich Panthers-Trainer Alen Velcic. Bereits bei seiner ersten Trainingseinheit mit den Baskets am Dienstag überzeugte der Neuzugang. "Petar spielte in der U18- und U20-Nationalmannschaft Kroatiens und ist hervorragend ausgebildet. Das habe ich im Training erkannt. Er kann uns sofort weiterhelfen", hofft der Trainer. Schon am Samstag kann der Center seine Qualitäten unter Beweis stellen, wenn Spitzenreiter Speyer zum absoluten Topspiel in der Deutenberghalle gastiert. Mit Madunic kommt ein anderer Spielertyp als Davor Barovic in den Kader. "Petar ist eine echte Kante, die unter dem Brett niemand so leicht wegschieben kann. Er kann mit beiden Händen abschließen und hat einen guten Wurf", so Velcic.

Neben Madunic hatte der Trainer auch einen deutschen Spieler an der Angel. "Dieser war aber in den Gesprächen unentschlossen und hatte unverschämte Forderungen. Daher bin ich sehr froh, dass wir den Transfer von Madunic realisieren konnten", sagt Velcic. Mit Petar Madunic und Franko Koljanin, der bereits in der letzten Woche fest verpflichtet wurde, umfasst der Kader der Panthers nun elf Spieler. Velcic: "Ich bin jetzt sehr glücklich mit der derzeitigen Zusammenstellung der Mannschaft."