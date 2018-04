Regionalsport Schwarzwald Ein wahres Meisterstück: Die Wiha Panthers Schwenningen holen den Titel

Die Schwenninger Basketballer haben sich in der Regionalliga den Titel geholt. Kapitän Nikola Fekete wird mit 26 Jahren seine aktive Laufbahn beenden.

Basketball, Regionalliga: REWE Aupperle Fellbach – Wiha.Panthers Schwenningen 59:85 (17:23, 13:21, 9:23, 20:18). Die Mission Titelverteidigung ist erfüllt: Mit einem klaren 85:59-Erfolg bei den „Flashers“ Fellbach machten die Wiha.Panthers am letzten Spieltag den zweiten Titelgewinn in Folge in der Regionalliga perfekt. Der Jubel kannte nach dem 26. Sieg in Serie keine Grenzen.

Die Ausgangslage vor dem Anpfiff war klar: Ein Sieg gegen Fellbach, und die Panthers sind Meister – egal, was Titelkonkurrent Speyer beim MTV Stuttgart macht. Mit dem Titel zum Greifen nah, schien diese Situation die Panthers aber zunächst nervös zu machen. In den Anfangsminuten spielten die Schwenninger

offensiv unkonzentriert und wussten ihre zahlreichen Chancen nicht zu nutzen. Fellbach hingegen machte ganz und gar nicht den Anschein, die Saison langsam austrudeln zu lassen. Die Gastgeber spielten intensiv, mit Tempo sowie Aggressivität und lieferten dem Spitzenreiter vor rund 300 Zuschauern (darunter 150 Panthers-Fans) eine gute Partie. Schwächen an der Freiwurflinie und teils leichtsinnige Ballverluste der Fellbacher sorgten aber dafür, dass sich die Schwenninger kontinuierlich absetzten und bis zur Pause mit 14 Punkten führten.

Die letzte Pausenansprache von Coach Alen Velcic musste richtig gesessen haben, denn das dritte Viertel zählt zu einem der besten der Panthers in der ganzen Saison. Mit einem 20:2-Lauf sorgten die Schwenninger für klare Verhältnisse. Da wurde die Nachricht, dass Speyer klar mit 107:85 gewonnen hatte, zur Randnotiz. Bereits Mitte des dritten Viertels war der Sieg so gut wie durch und die Panthers-Bank zeigte erste ausgelassene Jubelausbrüche.

Das Schlussviertel der Partie hatte nur noch geringen sportlichen Wert, war aber von hitzigen Duellen, technischen Fouls und einer Rudelbildung zwei Sekunden vor Schluss geprägt. Dies trübte die Stimmung nach der Sirene aber keineswegs, als die Panthers die Korken knallen ließen.

Erster Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Siegerehrung samt Pokalübergabe durch den Regionalliga-Spielleiter Marco Marzi, bevor es mit dem Bus in die Villinger Färberstraße zur Party-Nacht ging. Mit dabei war auch der Trainer. „Es ist das erste Mal in dieser Saison, dass ich beim Feiern dabei bin“, sagte Alen Velcic, der nach dem Titelgewinn von seinen Gefühlen überwältigt war. „Wir haben die Meisterschaft so verdient wie kein anderes Team. Die Mannschaft ist einfach unglaublich. Ich kann mich nicht tief genug vor ihnen verneigen. Bei uns herrscht große Wehmut, dass es unser letztes Spiel in dieser Zusammensetzung war“, so der Trainer, der bei diesen Worten an die in der Pro B bestehende Ausländerregelung hinweist. Diese zwingt die Panthers im Falle des Aufstiegs zu einem personellen Umbruch.

Der erste Abgang ist bereits beschlossene Sache: Kapitän Nikola Fekete wird mit 26 Jahren seine aktive Laufbahn beenden. „Ich kann mich aufgrund meines Berufes nicht zu 100 Prozent auf das Basketballspielen konzentrieren. Deshalb musste ich leider diese schwere Entscheidung treffen. Es war mir eine Ehre, Kapitän dieser Mannschaft gewesen zu sein.“

Für die Panthers spielten: Nikola Fekete (4 Punkte/2 Rebounds/2 Assists), Sergey Tsvetkov (6/1/0), Jaka Zagorc (10/1/3), Petar Madunic (0/1/0), Davor Barovic (10/11/1), Boyko Pangarov (7/1/2), Torben Tönjann (0/1/0), Kosta Karamatskos (11/8/6), Rasheed Moore (26/15/1) und Darius Pakamanis (11/6/2).