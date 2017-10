Ein wahrer Fußball-Krimi

DJK Donaueschingen setzt sich auf eigenem Platz mit 4:3 Toren gegen Markdorf durch

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – SC Markdorf 4:3 (0:0). (tw) In einem wahren Fußballkrimi, der sich vor allem in der zweiten Halbzeit abspielte, behielt die DJK nach klarem Chancenplus in der ersten Hälfte verdient die Punkte.

In Minute 6 lief Yakup Sevimli allein aufs Tor zu, rutschte aber aus. Die DJK gab den Ton an. Markdorf versuchte über Konter und den sehr starken Esret Su zum Erfolg zu kommen. In den ersten 45 Minuten blieben die Gäste meist harmlos. Einen Schuss von Max Schneider (17.) hielt der Torhüter. In Minute 28 lief Tobias Wild allein durch und überlupfte nicht nur den Torhüter, sondern auch das Tor. Das Spiel war nun sehr einseitig. Berkay Cakici vergab nach einer Ecke von Schneider (32.) aus kurzer Distanz. Zwei Zeigerumdrehungen weiter schoss Schneider vorbei.

Nach dem Seitenwechsel vergab Schneider nach Flanke von Wild (47.). Dann nutzte Markdorf einen Ballverlust der DJK in der Offensive. Die Donaueschinger agierten im Zweikampf nicht konsequent genug und Esref Su traf zum 0:1. Die DJK glich zwei Minuten später durch Wild aus. Er umspielte den Torwart und schob zum 1:1 ein.. Das Spiel wurde nun offener, wobei die DJK durch viele Abspielfehler auffiel. Diese wurden jedoch mit Einsatz und Willen ausgeglichen. Sebastian Sauter (70.) setzte sich über rechts durch und bediente Berkay Cakici, der mit schönem Kopfball auf 2:1 erhöhte. Es dauerte keine Minute und Markdorf schlug zurück. Mauch überlief die unentschlossene Abwehrreihe und erzielte das 2:2.

In Minute 57 vergab Andreas Albicker die nächste Großchance. Raphael Schorpp (80.) gelang das 3:2 und Wild erhöhte nach schönem Zuspiel von Raphael Schorpp auf 4:2. Aber das war noch nicht die Entscheidung, denn der überragende Esref Su verkürzte noch auf 4:3. Tore: 0:1 Su (54.), 1:1 Wild (57.), 2:1 Cakici (69.), 2:2 Mauch (71.), 3:2 Schorpp (80.), 4:2 Wild (88.), 4:3 Su (90.+ 1); SR: Vincent Schöller (Altensteig), ZS: 180.

DJK Donaueschingen: Neininger, Limberger (ab 66. Albicker), Heitzmann, Beha (50. Erndle), Sauter, Sevimli, Cakici, Schorpp, Künstler (ab 66. Ohnmacht), Schneider (ab 91. Köpfler), Wild