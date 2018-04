Regionalsport Schwarzwald Ein offener Schlagabtausch

Björn Werhan tippt den 22. Bezirksliga-Spieltag

Fußball-Bezirksliga: (daz) Von Platz 14 geht Aufsteiger SG Riedöschingen/Hondingen in das letzte Saisondrittel. Kapitän und Co-Trainer Björn Werhan tippt für den SÜDKURIER die Paarungen des 22. Spieltags.

FC Brigachtal – FC Gutmadingen: „Gutmadingen ist in einer guten Verfassung. Die Elf will Platz zwei verteidigen und Druck auf Spitzenreiter Geisingen ausüben. Ein Sieg in Brigachtal muss immer hart erkämpft werden. Gutmadingen gewinnt mit 3:1.“

SV Überauchen – FC Dauchingen: „Das Ergebnis der Partie ist auch für uns interessant. Die Überauchener sind richtig unter Zugzwang. Ich tippe aber auf einen Dauchinger Auswärtssieg – 1:2.“

TuS Bonndorf – FC Hochemmingen: „Das wird eine interessante Begegnung. Beide sind Tabellennachbarn und Bonndorf ist ausgezeichnet aus der Winterpause gekommen. Viel spricht für eine Punkteteilung und daher tippe ich 2:2.“

FV Marbach – SV Hölzlebruck: „Marbach wird nach der zuletzt hohen Niederlage in Gutmadingen Wiedergutmachung betreiben wollen. Der SV Hölzlebruck hat die Qualität, um das zu verhindern. Mein Tipp lautet 1:1.“

FC Pfaffenweiler – FC Königsfeld: „Königsfeld war für mich und viele andere vor der Saison ein Titelkandidat. Zwischenzeitlich ist der Abstand zur Tabellenspitze sehr groß geworden. Das hat mich überrascht. Dennoch taugt die Partie bei der personellen Zusammensetzung beider Teams zu einem Spitzenspiel. Pfaffenweiler will zumindest Platz zwei und gewinnt 1:0.“

SG Riedöschingen/Hondingen – SG Riedböhringen/Fützen: „Wir haben das erste Aufeinandertreffen mit einer gewissen Aufstiegseuphorie mit 3:1 gewonnen. Dieses Ergebnis wird den Gegner motivieren. Beide Mannschaften kämpfen um den Klassenerhalt. Natürlich wollen wir punkten, im besten Fall dreifach. Wir sind zuletzt deutlich stabiler geworden. Es wird ein offener Schlagabtausch, vor einer sicherlich großen Kulisse. Wir freuen uns auf das Spiel.“

SV Geisingen – DJK Donaueschingen II: „Geisingen hat die beste Mannschaft der Liga. Zuletzt hatte musste die Elf jedoch einige englische Wochen spielen, was möglicherweise nicht spurlos kompensiert werden kann. Donaueschingen ist ein ganz gefährlicher Gegner. Eine gut besetzte Mannschaft, die ausgeruht kommt und nichts zu verlieren hat. Ein 1:1 würde mich daher nicht überraschen.“

SV TuS Immendingen – FV Tennenbronn: „Für uns wäre es gut, wenn Immendingen in unserer Reichweite bleibt. Aus diesem Grund tippe ich auf einen 2:0-Sieg für den FV Tennenbronn.“