Eishockey Ein ganz bitterer Abend für die Wild Wings

Schwenningen verliert in der Deutschen Eishockey Liga mit 0:5 in Berlin und kassiert damit die zweite Niederlage in Folge.

Der Jahresauftakt ging für die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) völlig daneben. Bei den Eisbären Berlin kassierten die Schwarzwälder gestern Abend mit 0:5 (0:1, 0:4, 0:0) eine deftige Niederlage. Vor allem im Mitteldrittel setzten die Eisbären ihren Gästen richtig zu. In nur knapp mehr als einer Minute stellten sie den Zwischenstand von 1:0 auf 4:0. Das war bitter für die Mannschaft von Pat Cortina.

Die Berliner gehören zum Spitzen­trio der Liga, das sich schon deutlich von den restlichen Mannschaften abgesetzt hat. Die Schwenninger dagegen haben sich zwar zum Überraschungsteam der Liga entwickelt und dürfen erstmals nach ihrer DEL-Rückkehr wieder von der Playoff-Teilnahme träumen, haben aber alles andere als ein dickes Polster zu den hinteren Rängen. Da ist es gar nicht förderlich, dass die beiden vergangenen Partien verloren gingen. Zunächst am Samstag mit 1:2 gegen Schlusslicht Straubing und nun gestern Abend in Berlin.

Die Wild Wings haben nach wie vor Personalprobleme in der Defensive, sodass auch gestern Stürmer Uli Maurer in der Verteidigung aushelfen musste. Zunächst sah es gut für die Gäste aus. Sie hielten ordentlich mit und hatten im ersten Abschnitt sogar die besseren Möglichkeiten. Das einzige Tor im ersten Drittel aber erzielten die Berliner durch Marcel Noebels (13.). Das alles schien noch reparabel, waren die Gäste doch mindestens auf Augenhöhe. Im zweiten Abschnitt ließ es sich zunächst auch gut an für die Wild Wings, nur der Ausgleich wollte einfach nicht fallen. Dann aber begann die bittere Zeit. In der 35. Minute traf Michael DuPont zum 2:0 für die Eisbären, 17 Sekunden später ließ Martin Buchwieser das 3:0 folgen.

Und keine Minute später gelang Daniel Fischbuch gar noch das 4:0 (36.) Doch damit nicht genug in Abschnitt zwei. In der 40. Minute erzielte Louis-Marc Aubry das 5:0 – die Schwenninger Defensive war völlig von der Rolle, auch Torwart Dustin Strahlmeier konnte da nichts mehr ausrichten.

Immerhin fingen sich die Gäste im letzten Abschnitt wieder, wobei allerdings auch die Berliner in ihrem Vorwärtsdrang mehr und mehr nachließen. So blieben die letzten 20 Minuten ohne Gegentor, dennoch war es ein ganz bitterer Abend für die Schwenninger. Die Mannen von Pat Cortina müssen nun schnell wieder in die Spur finden, am Freitag geht es um 19.30 Uhr bereits mit dem Heimspiel gegen Düsseldorf weiter.