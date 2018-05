Regionalsport Schwarzwald Ein Wochenende wie gemalt für den FC 08 Villingen

Oberligist setzt seinen Höhenflug fort. Spiele der Aufstiegsrunde bereits fest terminiert

Fußball-Oberliga: „Dieses Wochenende ist wirklich gut für uns gelaufen“, sagte der Sportliche Leiter des FC 08 Villingen, Mario Ketterer, sichtlich zufrieden. In der Tat: Ein erneut ebenso knappes wie wichtiges, durch Kampfgeist erarbeitetes 3:2 gegen den SV Sandhausen II, garniert mit einer 1:6-Klatsche des SGV Freiberg im Verfolgerduell in Bissingen. Dazu der 3:1-Auswärtssieg der U23 des FC 08 in Hilzingen, die ihre Tabellenführung verteidigte. Dass das Villinger Oberliga-Team drei Spieltage vor Saisonende nach der vierten „Englischen Woche“ in Folge und der Sperre von Nedzad Plavci mit vier Punkten Vorsprung auf Platz zwei liegt, darf getrost als Sensation bezeichnet werden.

Personelle Hoffnung: Optimismus ist im Lager des FC 08 auch deshalb angesagt, weil sich die prekäre personelle Situation etwas zu entspannen scheint. Plavci, mit 15 Treffern immer noch der erfolgreichste Torschütze der Nullachter, steht am Freitag in Reutlingen wieder zur Verfügung. Kapitän Benedikt Haibt musste zwar am Samstag pausieren, fällt aber ebensowenig langfristig aus wie Cristian Giles und Tobias Weißhaar, die gegen Sandhausen noch im Verlauf der ersten Halbzeit angeschlagen vom Feld mussten. „Das waren reine Vorsichtsmaßnahmen. Wir hoffen, dass alle drei am Freitag spielen können. Ein Risiko werden wir allerdings nicht eingehen“, sagt Ketterer. Vermutlich noch keine Kandidaten für die Partie in Reutlingen, dafür aber für die auf Mittwoch, 16. Mai, terminierte Begegnung in Neckarsulm sind Damian Kaminski und Manuel Stark, die demnächst wieder ins Training einsteigen können. Mit Frederick Bruno ist ein weiterer, lange Zeit fehlender Akteur schon weiter. Er soll vorläufig der U23 Stabilität verleihen, die am Mittwoch gegen F.A.L. gefordert ist. Alles in allem also keine schlechten Vorzeichen für die entscheidenden nächsten Wochen. Das Wichtigste für die Mannschaft von Jago Maric: Endlich mal nicht drei, sondern sechs Tage Pause bis zum nächsten Pflichtspiel zu haben, denn auch diejenigen, die nicht angeschlagen sind, kommen aufgrund der Dauerbelastung etwas ausgepumpt daher.

Rechenspiele: Drei Spieltage vor Saisonende darf etwas Rechnen erlaubt sein: Gewinnt die TSG Balingen ihr Nachholspiel gegen Pforzheim, dürfte dem Team von Ralf Volkwein die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen sein. Dafür haben die Nullachter beste Chancen auf Platz zwei, der zur Relegation berechtigt. Einen Erfolg im letzten Hauptrundenspiel gegen den abgeschlagenen Letzten TSG Weinheim vorausgesetzt, würde dem FC 08 ein Sieg in einer der beiden nun anstehenden Auswärtspartien in Reutlingen oder Neckarsulm genügen, um Vizemeister zu werden. Da der Drittplatzierte SGV Freiberg vier Punkte weniger und außerdem ein um 15 Treffer schlechteres Torverhältnis als der FC 08 hat, würden Villingen wohl auch zwei Unentschieden in Reutlingen und Neckarsulm reichen – immer vorausgesetzt, Weinheim wird am 26. Mai im Friedengrund bezwungen. Das Restprogramm der Aspiranten auf einen Platz in der Aufstiegsrunde: Villingen (64 Punkte, Torverhältnis plus 38): Reutlingen (A), Neckarsulm (A), Weinheim (H). Freiberg (60 Punkte, plus 23): Walldorf II (H), Spielberg (A), Backnang (H). Bissingen (59 Punkte, plus 32): Balingen (A), Göppingen (H), Nöttingen (A).

Aufstiegsrunde: Sollten es die Nullachter tatsächlich schaffen und sich für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga qualifizieren, bekämen sie es mit den Vizemeistern aus den Oberligen Hessen und Rheinland-Pfalz/Saar zu tun. Nach derzeitigem Stand wären dies der TSV Lehnerz aus Nordhessen, der vor drei Jahren in der Aufstiegsrelegation am Bahlinger SC scheiterte, sowie der FK Pirmasens, der hinter dem souveränen Meister Homburg unbedingt wieder zurück in die Regionalliga möchte. Die Spieltage für den FC 08 wären der Sonntag, 3. Juni (14 Uhr), sowie der Mittwoch, 6. Juni, um 18.30 Uhr. Zuvor, am 31. Mai, empfängt der hessische Vizemeister den Zweiten der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Sollten die Hessen die erste Partie gewinnen, würden die Nullachter am 3. Juni auswärts in Rheinland-Pfalz/Saar beginnen und dann am 6. Juni zuhause gegen den hessischen Vertreter spielen. Endet die Partie am 31. Mai unentschieden oder gewinnt das Team aus Rheinland-Pfalz/Saar, läuft es umgekehrt: In diesem Fall hätten die Villinger Oberliga-Fußballer am 3. Juni zuerst Heimrecht gegen die Hessen und müssten am 6. Juni zur Entscheidung auswärts beim Vizemeister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielen.