"Ein Unentschieden in Königsfeld wäre gut"

Patrick Anders, Trainer des FC Pfaffenweiler, tippt den zwölften Spieltag in der Fußball-Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga: (daz) Mit 26 Punkten aus elf Spielen grüßt der FC Pfaffenweiler als Tabellenführer. Trainer Patrick Anders tippt für den SÜDKURIER die Paarungen des zwölften Spieltages.

SG Riedböhringen/Fützen – FC Gutmadingen. „Die Gastgeber brauchen jeden Punkt, um das Tabellenende zu verlassen. Gutmadingen ist jedoch deutlich stärker einzuschätzen. Das Spiel sollte eine klare Sache für die Gäste werden. Mein Tipp: 0:3.“

SG Riedöschingen/Hondingen – FC Brigachtal. „Brigachtal kassierte nach zuletzt zwei Siegen am vergangenen Spieltag wieder eine Niederlage. Beim Neuling Riedöschingen/Hondingen zu spielen ist nicht einfach. Die Fans der Gastgeber stehen immer hinter ihrer Elf. Ich tippe 2:1 für die SG Riedöschingen:“

FC Königsfeld – FC Hochemmingen. „Hochemmingen muss punkten, um an der Spitzengruppe dranzubleiben. Sie sind das zweite Jahr in der Liga. Was diese Elf leistet, ist aller Ehren wert. Königfeld wird Hochemmingen richtig fordern. Ein 1:1-Remis wäre auch aus unserer Sicht ein gutes Ergebnis.“

FV Marbach – FC Dauchingen. „Dauchingen ist ein unbequemer Gegner. Trotz einiger Personalsorgen tritt die Elf immer zweikampfstark auf und verkauft sich ordentlich. Marbach wartet auf eigenem Platz noch auf die ersten Punkte und ich vermute, das Warten geht weiter. Ich tippe 1:2.“

SV Hölzlebruck – FV Tennenbronn. „Natürlich wünsche ich unserem ehemalige Trainer Carmine Italiano und seinen Tennenbronnern ein positives Ergebnis. Beide Mannschaften sind Kunstrasenplätze gewöhnt. Setzen die Gäste die Vorstellungen ihres Trainers um, werden sie in Hölzlebruck mit 3:2 Toren gewinnen.“

FC Pfaffenweiler – DJK Donaueschingen II. „Wir wollen natürlich auf Sieg spielen und unsere gute Serie ausbauen. Jedoch warne ich meine Spieler schon die ganze Woche, dass sie die Donaueschinger ernst nehmen. Das ist eine spielstarke Mannschaft und nicht zufällig bisher der beste Aufsteiger. Es zeichnet sich ab, dass es für uns schwieriger wird, als es die Tabellenkonstellation erwarten lässt.“

SV TuS Immendingen – SV Überauchen. „Bei Überauchen entscheidet die Tagesform oftmals über den Spielausgang. Stimmt diese, ist vieles mach- und denkbar. Immendingen ist indes auf eigenem Platz deutlich stärker als auf fremdem Terrain. Überauchen sollte jedoch einen Punkt mitnehmen. Ich tippe 1:1.“

SV Geisingen – TuS Bonndorf. „Geisingen ist gegenwärtig in einer blendenden Verfassung. Da stimmt aktuell nahezu alles. Bonndorf hat noch Chancen, ganz oben anzugreifen. Dazu braucht die Elf Punkte in Geisingen. Gegenwärtig aber ist Geisingen schier unbezwingbar. Ich tippe 2:1.“