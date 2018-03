Regionalsport Schwarzwald Ein Spiel mit zwei enttäuschten Trainern

Rückblick auf den 19. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald

Fußball, Bezirksliga: Am vergangenen Wochenende fanden lediglich die beiden Samstags-Partien statt. Alle anderen Spiele fielen dem neuerlichen Wintereinbruch zum Opfer.

Der FC Gutmadingen setzte sich im Topspiel deutlich mit 5:2 gegen den FC Königsfeld durch. Dementsprechend zufrieden äußert sich Trainer Steffen Breinlinger. „Meine Mannschaft zeigte von der ersten Sekunde an die richtige Einstellung. Wir wollten dem Gegner den Schneid abkaufen und zielstrebig gegen den Ball arbeiten. Das hat gut geklappt.“ Offensiv habe seine Mannschaft „die Chancen gut zu Ende gespielt.“ Zur Königsfelder Spielweise sagt Breinlinger: „Der Gegner zeigte körperliche Präsenz und agierte mit langen Bällen. In einer Phase, in der die Königsfelder stark waren, hielten wir gut dagegen und haben unser Spiel weiter vorangetrieben. Wir haben den Faden nicht verloren.“ Die taktischen Maßnahmen habe Gutmadingen laut seines Übungsleiters gut umgesetzt. Auch die aktuelle Personallage gefällt dem Coach. Breinlinger: „Wir haben momentan keinerlei Verletzungsprobleme. Alle Spieler sind an Bord, sodass ich einen breiten Kader zur Verfügung habe“, sagt er, fügt aber unmittelbar hinzu: „Ich drücke die Daumen, dass das auch so bleibt.“

Dietmar Eschner, Vereinsvorsitzender des FC Königsfeld, hat konkrete Gründe für die deutliche Auswärtsniederlage. „Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Bis zum 2:1 waren wir nah dran und mit dem Gegner auf Augenhöhe. Wegen eines Fehlers fiel dann das 3:1 und es wurde immer schwerer, etwas Zählbares mitzunehmen.“ Der Gutmadinger Treffer zum 4:1 sei dann gut herausgespielt gewesen. Auch die fehlende Kaderbreite macht Eschner als Grund für die Pleite aus. „Wir waren nicht komplett, was man gegen einen solchen Gegner merkt. Einen Aleksandar Novakovic kannst du nicht einfach so ersetzen. Zur Halbzeitpause mussten dann auch noch Tobias und Stephan Groß ausgewechselt werden.“ Der FC Gutmadingen sei laut Eschner die aggressivere und zielstrebigere Mannschaft gewesen. Zudem hätten sie mit Manuel und Benjamin Huber zwei äußerst gefährliche Spieler in ihren Reihen.

Im Heimspiel trennte sich der FC Dauchingen mit 2:2-Unentschieden vom FC Hochemmingen. Dauchingens Trainer Uli Bärmann hätte im Vorfeld der Partie gerne einen Zähler unterschrieben: „Nach dem Spiel bin ich aber eher enttäuscht. Wenn du in der Nachspielzeit den Ausgleich kassierst, ist das natürlich enttäuschend.“ Nichtsdestotrotz ist Bärmann mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Bis auf eine Aktion, in der alles falsch lief und die ein Gegentor zur Folge hatte, zeigten wir eine ansprechende Leistung. Meine Jungs spielten clever und im Rahmen unserer Möglichkeiten sehr gut“, sagt der Coach und fügt an: „Bitter war die Verletzung von Christoph Junge nach knapp 30 Minuten. Am Samstag steht für uns ein sehr wichtiges Auswärtsspiel beim FC Brigachtal an, für das wir ihn brauchen.“ Ob ein Einsatz am kommenden Wochenende möglich ist, muss allerdings abgewartet werden. Das 2:2 gegen den FC Hochemmingen war die achte Punkteteilung der Bärmann-Elf in der laufenden Spielzeit. Damit bleiben die Dauchinger die Unentschieden-Könige der Liga.

Trotz des späten „Punktgewinns“ überwiegt auch bei Mario Maus, dem Trainer des FC Hochemmingen, eher die Enttäuschung. „Wir wollten unbedingt die drei Zähler. Da wir beim 2:2 Vorrundenspiel bereits zwei Punkte abgeschenkt hatten, wollten wir es nun besser machen“, erklärt der frühere Abwehrspieler des FC 08 Villingen. Nach Meinung von Maus habe sein Team ein „einigermaßen gutes Spiel gemacht, in dem wir mehr Chancen als der Gegner hatten und defensiv nicht so viel zuließen.“ Trotz der klaren Vorgabe „Sieg“ sei man in Hochemmingen aber nicht komplett unzufrieden mit nur einem Zähler. „Natürlich waren wir nach dem Tor in der Nachspielzeit erleichtert“, gesteht Maus, ergänzt aber: „Normalerweise muss da mehr kommen.“

Auch ein Lob an den Gegner verteilt der Hochemminger Trainer. „Dauchingen ist sehr kampfstark und tritt als Einheit auf. Diese Mannschaft steht defensiv gut und hatte am Samstag nur 13 Feldspieler dabei, also einen dünnen Kader.“