Regionalsport Schwarzwald Ein Schritt fehlt den Panthers noch zum Titel

Schwenninger Basketballer feiern perfekte Heimsaison mit den Fans. Zum vierten Mal 1000er-Zuschauer-Marke geknackt

Basketball, Regionalliga: Mehr Spannung geht nicht! Am kommenden Samstag wird es zum Showdown um die Meisterschaft kommen, wenn die Basketballer der Wiha Panthers VS im Fernduell gegen die SG Dürkheim/Speyer um die Krone der Regionalliga und damit um den Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro B kämpfen.

Arbeitssieg: Das klare Resultat beim 80:55-Heimsieg gegen den MTV Kronberg deutet auf eine wie oftmals in dieser Saison dominante Vorstellung der Panthers hin. Doch der Schein trügt. Bis Mitte des dritten Abschnitts schwang das Pendel hin und her. Kronberg war bis dahin gleichauf, weil es die Gäste teilweise von jenseits der Dreierlinie hervorragend trafen, aber auch weil die Panthers keinen Sahnetag erwischten. Eine deutliche Steigerung in der Defense Mitte des dritten Viertels wurde von Darius Pakamanis initiiert, der überragende acht Balleroberungen sammelte. Als Matchwinner wollte ihn Coach Alen Velcic nicht bezeichnen, fand aber lobende Worte: "Er war der Anführer in der Defensive, wie er es schon die ganze Saison über ist." Kosta Karamatskos ergänzte: "Pakas Defense war der Schlüssel zum Heimsieg. Mit seiner Erfahrung und Cleverness können wir immer auf ihn zählen." Dass Kronberg am Ende nur 55 Punkte erzielte, spricht zudem für die gesamte Panthers-Abwehrarbeit. "Wir haben in der zweiten Halbzeit zwei, drei 24-Sekunden-Verstöße der Kronberger provoziert, weil wir zu diesem Zeitpunkt das passende Rezept in der Defensive gefunden haben", analysierte der Trainer.

Freiheit genutzt: Karamatskos trat im bisherigen Saisonverlauf mit einer Quote von unter 20 Prozent nicht unbedingt als Dreierspezialist in Erscheinung. Daher nahmen es die Kronberger auch dankend in Kauf, als der Spielmacher Mitte des dritten Viertels zwei weit offene Dreier ansetzte. Dass der Deutsch-Grieche aber beide Versuche versenkte und damit der stärksten Phase der Panthers Schwung verlieh, sahen die Hessen nicht kommen. "Es ist schön, dass die Würfe reingegangen sind. Das gab uns einen wichtigen Push. Am Ende hätten wir aber auch ohne die Dreier gewonnen", bleibt der Point Guard bescheiden.

Der wertvollste Spieler? Mit 29 Punkten und einer starken Wurfquote (neun von 14, fünf von acht Dreier) war Rasheed Moore wieder einmal der herausragende Akteur auf der Platte. "Welche Leistungen Rasheed in den vergangenen Wochen zeigt, ist der Hammer. Was für Würfe er macht, ist brutal", schwärmt Trainer Velcic. Sollte der US-Amerikaner, der in dieser Saison mit 21,5 Punkten pro Partie viertbester Scorer der Liga ist, auch den Titel als MVP ("Most Valuable Player", wertvollster Spieler) erhalten? Moore selbst bleibt zurückhaltend: "Ich denke darüber nicht nach. Persönliche Auszeichnungen bedeuten nicht so viel für mich. Ich will die Meisterschaft holen."

Endspiel: Die Chance dazu bietet sich Moore und seinem Team am Samstag, wenn in Fellbach das Endspiel um den Titel ansteht. Sergey Tsvetkov, der trotz eines verstauchten Knöchels gute Chancen auf einen Einsatz hat, sagt: "Ich bin mir sicher, dass wir es schaffen werden. Ich werde alles unternehmen, um bis dahin fit zu werden." Konkurrent Speyer tritt am Samstag beim MTV Stuttgart an und muss auf einen Schwenninger Ausrutscher hoffen. Velcic hofft, dass rund 200 Panthers-Fans mit nach Fellbach fahren werden.

Tolle Unterstützung: Zum vierten Mal in dieser Saison knackten die Raubkatzen eine vierstellige Zuschauerzahl. 1100 Anhänger fanden am Samstag den Weg in die Deutenberghalle und schraubten den Zuschauerschnitt auf etwa 620 nach oben. Als Dank schwangen die Spieler nach der Partie bei einem eigens kreierten Tanz die Hüfte, zeigten einen Film mit den schönsten Momenten der abgelaufenen Spielzeit und versteigerten ihre Trikots für einen "guten Zweck": die geplante Meistersause.