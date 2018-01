Regionalsport Schwarzwald Ein Kroate neu beim FC Löffingen

Landesligist verstärkt sich mit Fußballer aus Kroatien

Fußball-Landesliga: (daz) Die Fans des Landesligisten FC Löffingen dürfen sich noch vor dem offiziellen Trainingsauftakt der Mannschaft am 29. Januar auf einen kleinen Leckerbissen freuen. 24 Stunden zuvor richtet der Verein die südbadische Futsalmeisterschaft aus, für die sich die Löffinger am vergangenen Wochenende mit dem Sieg bei der Bezirksmeisterschaft in Hinterzarten qualifiziert haben (wir berichteten). Nun wollen die Spieler von Trainer Tim Heine den Titel gegen die anderen Bezirksmeister des südbadischen Verbandes holen.

Bis zum Punktspielstart am 10. März in Überlingen hat Heine für seine Elf sechs Testspiele und ein Trainingslager vereinbart. Im Kader wird es in der zweiten Saisonhälfte nur eine Veränderung geben. Der kroatische Linksfuß Roberto Joletta, der bisher noch keine Freigabe von seinem Heimatverband hatte, wird ab sofort für den Landesligisten spielen. "Er ist im linken Mittelfeld eine Alternative", sagt Heine. Joletta trainierte zuletzt bereits mit den Löffingern, was einen schnellen Einstieg ermöglichen sollte.

Das erste Vorbereitungsspiel hat Heine für den 3. Februar in Welschingen gegen den Hegauer FV vereinbart. Bereits am 7. Februar folgt der nächste Test beim Bezirksligisten TuS Bonndorf. Am 10. Februar gastieren die Löffinger beim Landesligisten FC Emmendingen und am 17. Februar beim Verbandsligisten FC Auggen.

Für das Wochenende 23./24. Februar hat Heine ein Trainingslager in Hausen gebucht. Dort spielt die Elf zum Abschluss am Sonntagnachmittag gegen den Landesligisten FSV Stegen. Die Generalprobe für den Punktspielauftakt erfolgt am 3. März mit einem Spiel beim Verbandsligisten FC Bad Dürrheim. Löffingen steht aktuell mit 19 Punkten aus 16 Spielen auf Rang zehn der Landesliga und peilt einen guten einstelligen Tabellenplatz an.