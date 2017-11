Regionalsport Schwarzwald Ein Hoffnungsträger ist zurück

Wild Wings am Wochenende mit Torjäger Damien Fleury. Auswärtsspiel am Freitag bei der Düsseldorfer EG. Am Sonntag zu Hause gegen die Augsburger Panther

Eishockey: Schneller könnte ein Wechsel wohl kaum sein. Am vergangenen Samstag schrieb Trainer Pat Cortina eine E-Mail an Damien Fleury, ob er nach Schwenningen kommen wolle. Fleury antwortete prompt mit einem „Ja“. Direkt darauf rief Wild Wings-Manager Jürgen Rumrich den Franzosen an und innerhalb weniger Stunden war klar, dass der Torjäger wieder zu den Wild Wings zurückkehrt. Fleury wird bereits am heutigen Freitag beim Auswärtsspiel in Düsseldorf (19.30 Uhr) dabei sein. Am Sonntag präsentiert sich der 31-Jährige in der Helios-Arena gegen die Augsburger Panther (17 Uhr) erstmals wieder den heimischen Fans.

„Ich bin glücklich, dass alles so schnell geklappt hat und ich wieder in Schwenningen bin“, sagt der Franzose, nachdem er beim finnischen Erstligisten Lukko wenig Glück und auch Unstimmigkeiten mit dem Trainer hatte. Als die Wild Wings diese Probleme mitbekamen, stellte ihr finnischer Co-Trainer Petteri Väkiparta schnell den Kontakt zu Fleurys Ex-Verein her. Danach wurde die „Rückholaktion“ konkreter und vor sechs Tagen perfekt.

Es ist eine Rückkehr, auf die sich in und um Schwenningen viele Fans freuen. Einige Kritiker gibt es jedoch, da Fleury die Wild Wings im Juni 2016 trotz laufenden Vertrages in Richtung Peking verließ. Kunlun Red Star lockte den Franzosen. Da das damals neue gegründete Team in der russischen Liga KHL spielt, konnte Fleury nicht widerstehen. „Ich habe Schwenningen nicht verlassen, weil es mir nicht gefallen hat. In der KHL zu spielen, war immer mein Traum, deshalb habe ich das Angebot angenommen“, beschreibt der Rechtsschütze seine Wechselgründe. Der KHL-Traum war so groß, dass Fleury die Ablösesumme an die Wild Wings aus der eigenen Tasche bezahlte. Allerdings war es in China offenbar nicht ganz so traumhaft wie erhofft: „Es war eine schöne Zeit. Aber ein Jahr war auch mehr als genug.“ Deshalb wechselte Fleury nach Finnland. Vom hohen Norden ging es nach 19 Spielen und lediglich zwei Toren wieder in den Schwarzwald. Fleury erwartet nicht, dass ihn nach seinem Abgang jeder in und um Schwenningen mit offenen Armen empfängt: „Ich kann nachvollziehen, wenn einige meinen Wechsel von den Wild Wings nach Peking nicht verstehen konnten“.

Mit Toren will der Angreifer nun versuchen, auch die Skeptiker zu überzeugen. Dass er die nötige Qualität hat, zeigte der Franzose in der Saison 2015/16 in Schwenningen. Mit 25 Treffern war er der zweitbeste Torschütze der Deutschen Eishockey-Liga.

Cortina erwartet nicht, dass Fleury auf Anhieb so treffsicher ist, wie in seinem ersten Jahr am Neckar: „Ich will Damien keinerlei Druck machen. Wir müssen ihm Zeit geben, sich einzugewöhnen“. Damit diese Eingewöhnungsphase reibungslos klappt, stellt der Trainer seinen neuen Spieler in eine Angriffsreihe mit zwei vertrauten Gesichtern: Will Acton und Anthony Rech. Mit Acton bildete Fleury vor zwei Jahren ein kongeniales Duo bei den Wild Wings. Rech kennt er aus der französischen Nationalmannschaft bestens.

Laut Cortina hat der Wechsel in seinem Team „für neue Energie und Enthusiasmus“ gesorgt. Vor allem Energie benötigen die Wild Wings in den beiden letzten Spielen vor der Deutschland-Cup-Pause dringend. Nach drei Niederlagen in Folge wird es Zeit für die Trendwende. Immerhin haben die Schwenninger die ersten Saisonspiele gegen Düsseldorf (5:1) und Augsburg (5:3) noch in bester Erinnerung. Pat Cortina warnt allerdings, dass diese zwei Mannschaften mittlerweile um einiges stärker seien. Umso wichtiger ist, dass der neue Hoffnungsträger Damien Fleury schnellstmöglich seine bekannten Stärken im Wild Wings-Trikot zeigt.